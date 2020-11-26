https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586486514.html

Бюджет на 2021-2023 год утвердили в Подмосковье

Бюджет на 2021-2023 год утвердили в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы в четверг приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:30

2020-11-26T17:30

2020-11-26T17:30

новости подмосковья

игорь брынцалов

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов."С учетом всех доработок, параметры регионального бюджета на 2021 год уточняются на 6,9 миллиарда к первоначальному проекту. По доходам составит 589,9 миллиарда рублей, по расходам – 642,2 миллиарда, дефицит сохраняется на уровне 52,4 миллиарда, что соответствует 10% в объёме собственных доходов", - сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова на заседании областного парламента.Согласно проекту закона, отметила Кадырова, налог на прибыль увеличен в регионе в 2021 году на 730 миллионов рублей, НДФЛ уменьшен на 700 миллионов рублей, доходы от приватизации имущества уменьшены на 30 миллионов рублей в связи с уточненной рыночной стоимостью.Безвозмездные федеральные поступления в бюджет региона в 2021 году увеличены на 6,9 миллиарда рублей, рассказала Кадырова."В целом рост расходов бюджета составит 6,9 миллиарда за счёт целевых федеральных трансфертов. Наибольший рост расходов в рамках поступления федеральных средств - по программам здравоохранения, далее – строительство объектов социальной инфраструктуры, социальная защита, цифровая среда в образовательных организациях", - рассказала Кадырова.Кроме этого, за счет собственных средств, в сумме 4 миллиарда рублей, перераспределены расходы на программу "Жилище" на дострой жилых домов для решения проблемы дольщиков. Программные расходы по переселению граждан из аварийного жилья фонда увеличены за счёт фонда ЖКХ почти на 460 миллионов рублей в целях ускоренного расселения аварийного жилья.Государственный долг по итогам 2021 года составит 321,3 миллиарда рублей, а к концу 2023 года увеличится до 469,3 миллиарда рублей, отметила Кадырова."Решение принято: закон принят в целом", - заключил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581977893.html

московская область (подмосковье)

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игорь брынцалов, московская областная дума, московская область (подмосковье)