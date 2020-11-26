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Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"
Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"
Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:41
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телеканал rt
мария бутина
россия сегодня
маргарита симоньян
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что приняла предложение главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и теперь станет руководителем нового проекта на RT "Своих не бросаем"."Одним из первых поддержавших меня деятелей стала Маргарита Симоньян... когда я вернулась, RT поддержал меня, и я начала сотрудничество по проекту, связанному с освобождением наших граждан. И сегодня я готова заявить, что принимаю предложение Маргариты Симоньян, чтобы стать руководителем нового проекта "Своих не бросаем" на RT", - сказала Бутина журналистам в ходе презентации своей книги.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября прошлого года она была освобождена и депортирована в Россию.
https://ria.ru/20201030/vebinar-1582324899.html
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телеканал rt, мария бутина, россия сегодня, маргарита симоньян, в мире

Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"

11:41 26.11.2020 (обновлено: 14:35 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМария Бутина на презентации своей книги "#Тюремный дневник" в Москве
Мария Бутина на презентации своей книги #Тюремный дневник в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что приняла предложение главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и теперь станет руководителем нового проекта на RT "Своих не бросаем".
"Одним из первых поддержавших меня деятелей стала Маргарита Симоньян... когда я вернулась, RT поддержал меня, и я начала сотрудничество по проекту, связанному с освобождением наших граждан. И сегодня я готова заявить, что принимаю предложение Маргариты Симоньян, чтобы стать руководителем нового проекта "Своих не бросаем" на RT", - сказала Бутина журналистам в ходе презентации своей книги.
Мария Бутина в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 17:10
Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября прошлого года она была освобождена и депортирована в Россию.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Телеканал RTМария БутинаРоссия сегодняМаргарита СимоньянВ мире
 
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