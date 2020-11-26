Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"
11:41 26.11.2020 (обновлено: 14:35 26.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМария Бутина на презентации своей книги "#Тюремный дневник" в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что приняла предложение главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и теперь станет руководителем нового проекта на RT "Своих не бросаем".
"Одним из первых поддержавших меня деятелей стала Маргарита Симоньян... когда я вернулась, RT поддержал меня, и я начала сотрудничество по проекту, связанному с освобождением наших граждан. И сегодня я готова заявить, что принимаю предложение Маргариты Симоньян, чтобы стать руководителем нового проекта "Своих не бросаем" на RT", - сказала Бутина журналистам в ходе презентации своей книги.
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Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября прошлого года она была освобождена и депортирована в Россию.
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