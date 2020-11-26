https://ria.ru/20201126/butina-1586406354.html

Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"

Бутина возглавит новый проект на RT "Своих не бросаем"

Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:41

2020-11-26T11:41

2020-11-26T14:35

телеканал rt

мария бутина

россия сегодня

маргарита симоньян

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что приняла предложение главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и теперь станет руководителем нового проекта на RT "Своих не бросаем"."Одним из первых поддержавших меня деятелей стала Маргарита Симоньян... когда я вернулась, RT поддержал меня, и я начала сотрудничество по проекту, связанному с освобождением наших граждан. И сегодня я готова заявить, что принимаю предложение Маргариты Симоньян, чтобы стать руководителем нового проекта "Своих не бросаем" на RT", - сказала Бутина журналистам в ходе презентации своей книги.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября прошлого года она была освобождена и депортирована в Россию.

https://ria.ru/20201030/vebinar-1582324899.html

https://ria.ru/20200910/rt-1577030742.html

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телеканал rt, мария бутина, россия сегодня, маргарита симоньян, в мире