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"Росгеология" продолжит бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых
"Росгеология" продолжит бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых
"Росгеология" планирует продолжить в следующем году бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых для "Роснефти" после того, как в этом году впервые провела РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:19
2020-11-26T21:19
новости компаний - экономика
росгеология
арктика
роснефть
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Росгеология" планирует продолжить в следующем году бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых для "Роснефти" после того, как в этом году впервые провела такое бурение в Карском море, сообщил журналистам директор холдинга по проектам на шельфе Борис Шумский."Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря. Проект стартовал в октябре. Его основная задача - отбор керна для последующего получения данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Бурение стратиграфических скважин в рамках научной экспедиции "Роснефти" проводило судно "Росгеологии" "Бавенит"."Судно может выполнять буровые работы при глубине воды до одного километра и осуществлять бурение скважин на глубину до 500 метров. Собственно, планы на 2021 год и предусматривают уже более глубокие скважины в море Лаптевых. У нас стоит задача бурения скважин глубиной до 200 метров", - сказал Шумский."Поскольку геологический интерес для того, чтобы выполнить корреляцию горизонтов в том месте, где у нас нет параметрических скважин, проявляется на участках, где необходимо бурить до 500 метров, мы считаем, что это вызов для нас... Мы уже ведем консультации с ведущими производителями бурового оборудования как в России, так и за рубежом, по выработке таких технических решений, позволяющих решать задачи, которые нам ставят наши недропользователи", - добавил он.Директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали в свою очередь отметил, что в рамках научной экспедиции в Карском море было пробурено 10 скважин и отобрано 6,5 тонны керна, который был отправлен в компанию "Иннопрактика" для дальнейшего изучения. "Эти работы, проведенные в этом году, показали свою эффективность. Мы в следующем году рассчитываем их продолжить уже в восточном регионе Арктики и надеемся на такое же успешное их проведение и большие с научной точки зрения данные", - сказал он."Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Его акции на 100% находятся в собственности государства. Рейтинговое агентство АКРА ранее впервые присвоило "Росгеологии" умеренно высокий кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом. А в начале месяца холдинг сообщил, что планирует первый в своей истории выход на рынок облигаций в начале будущего года.
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новости компаний - экономика, росгеология, арктика, роснефть, экономика

"Росгеология" продолжит бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых

21:19 26.11.2020
 
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкМоре Лаптевых
Море Лаптевых - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Фред Гринберг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Росгеология" планирует продолжить в следующем году бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых для "Роснефти" после того, как в этом году впервые провела такое бурение в Карском море, сообщил журналистам директор холдинга по проектам на шельфе Борис Шумский.
"Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря. Проект стартовал в октябре. Его основная задача - отбор керна для последующего получения данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Бурение стратиграфических скважин в рамках научной экспедиции "Роснефти" проводило судно "Росгеологии" "Бавенит".
"Судно может выполнять буровые работы при глубине воды до одного километра и осуществлять бурение скважин на глубину до 500 метров. Собственно, планы на 2021 год и предусматривают уже более глубокие скважины в море Лаптевых. У нас стоит задача бурения скважин глубиной до 200 метров", - сказал Шумский.
"Поскольку геологический интерес для того, чтобы выполнить корреляцию горизонтов в том месте, где у нас нет параметрических скважин, проявляется на участках, где необходимо бурить до 500 метров, мы считаем, что это вызов для нас... Мы уже ведем консультации с ведущими производителями бурового оборудования как в России, так и за рубежом, по выработке таких технических решений, позволяющих решать задачи, которые нам ставят наши недропользователи", - добавил он.
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Вчера, 13:48
"Роснефть" провела первое стратиграфичекое бурение на шельфе Арктики
Директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали в свою очередь отметил, что в рамках научной экспедиции в Карском море было пробурено 10 скважин и отобрано 6,5 тонны керна, который был отправлен в компанию "Иннопрактика" для дальнейшего изучения. "Эти работы, проведенные в этом году, показали свою эффективность. Мы в следующем году рассчитываем их продолжить уже в восточном регионе Арктики и надеемся на такое же успешное их проведение и большие с научной точки зрения данные", - сказал он.
"Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Его акции на 100% находятся в собственности государства. Рейтинговое агентство АКРА ранее впервые присвоило "Росгеологии" умеренно высокий кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом. А в начале месяца холдинг сообщил, что планирует первый в своей истории выход на рынок облигаций в начале будущего года.
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