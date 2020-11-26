Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров
13:56 26.11.2020 (обновлено: 14:18 26.11.2020)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"Мы со своей стороны исходим из того, что белорусский народ мудрый, действует всегда взвешенно и он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве", - отметил он.
По его словам, очевидно, что нормализации обстановки в Белоруссии пытаются помешать. "Тому примеров много - и стремление радикализировать так называемых протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат, в том числе из-за границы", - сказал Лавров.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.