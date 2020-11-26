Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586438806.html
Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров
Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров
Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:56
2020-11-26T14:18
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586424997_0:0:3262:1836_1400x0_80_0_0_60485f830f6cf27502e6a852dd5cd757.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Мы со своей стороны исходим из того, что белорусский народ мудрый, действует всегда взвешенно и он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве", - отметил он.По его словам, очевидно, что нормализации обстановки в Белоруссии пытаются помешать. "Тому примеров много - и стремление радикализировать так называемых протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат, в том числе из-за границы", - сказал Лавров.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586442623.html
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586438346.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586424997_583:0:3262:2009_1400x0_80_0_0_a4167e54ba69927a3e235cfce23d4ddf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров

13:56 26.11.2020 (обновлено: 14:18 26.11.2020)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"Мы со своей стороны исходим из того, что белорусский народ мудрый, действует всегда взвешенно и он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
14:15
Лавров назвал причину непростых отношений с Евросоюзом
По его словам, очевидно, что нормализации обстановки в Белоруссии пытаются помешать. "Тому примеров много - и стремление радикализировать так называемых протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат, в том числе из-за границы", - сказал Лавров.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
13:52
Запад использует грязные методы цветных революций, заявил Лавров
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния