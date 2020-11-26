https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586438806.html

Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров

Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров

Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:56

2020-11-26T13:56

2020-11-26T14:18

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия способна сама разобраться со своими проблемами без подсказки извне и без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Мы со своей стороны исходим из того, что белорусский народ мудрый, действует всегда взвешенно и он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве", - отметил он.По его словам, очевидно, что нормализации обстановки в Белоруссии пытаются помешать. "Тому примеров много - и стремление радикализировать так называемых протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат, в том числе из-за границы", - сказал Лавров.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586442623.html

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586438346.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире