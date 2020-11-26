https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586419061.html
В США заявили о невозможности нормализации отношений с Минском
В США заявили о невозможности нормализации отношений с Минском
Посольство США в Белоруссии заявило о невозможности нормализации отношений с Минском из-за притеснений СМИ. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:36
2020-11-26T12:36
2020-11-26T12:36
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155804/49/1558044935_0:114:2200:1352_1400x0_80_0_0_5cbc1c47934a9add9a0be377a83aee81.jpg
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Посольство США в Белоруссии заявило о невозможности нормализации отношений с Минском из-за притеснений СМИ."Соединенные Штаты очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее сайте.В посольстве также высказали обеспокоенность в связи с "угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ"."Соединенные Штаты осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов. Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе", - подчеркивается в заявлении.Американские дипломаты призывают власти Белоруссии "защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свобод собраний, слова и прессы". "Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ – незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ", - говорится в заявлении.По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране "за время выборов и поствыборный период жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест". По ее информации, в настоящее время в заключении как по административным, так и по уголовным делам находятся 12 журналистов.Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что со 2 октября в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Как отмечали в МИД, в новом положении введен ряд норм, направленных на "упрощение и облегчение" порядка получения аккредитации для журналистов. Между тем ряд журналистов зарубежных СМИ, в том числе российских, до сих пор не получили аккредитацию для постоянной и временной работы в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html
https://ria.ru/20201027/protest-1581851818.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/sanktsii-1578129431.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155804/49/1558044935_123:0:2078:1466_1400x0_80_0_0_2d5902e7e397549f34e62fe905c62a82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости.
Посольство США
в Белоруссии
заявило о невозможности нормализации отношений с Минском из-за притеснений СМИ.
"Соединенные Штаты очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее сайте.
В посольстве также высказали обеспокоенность в связи с "угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ".
"Соединенные Штаты осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов. Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе", - подчеркивается в заявлении.
Американские дипломаты призывают власти Белоруссии "защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свобод собраний, слова и прессы". "Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ – незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ", - говорится в заявлении.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране "за время выборов и поствыборный период жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест". По ее информации, в настоящее время в заключении как по административным, так и по уголовным делам находятся 12 журналистов.
Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что со 2 октября в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Как отмечали в МИД, в новом положении введен ряд норм, направленных на "упрощение и облегчение" порядка получения аккредитации для журналистов. Между тем ряд журналистов зарубежных СМИ, в том числе российских, до сих пор не получили аккредитацию для постоянной и временной работы в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская
. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.