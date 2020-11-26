https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586399520.html

Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве

Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве

МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:00

2020-11-26T11:00

2020-11-26T11:00

игорь кизим

мид белоруссии

белоруссия

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150925/32/1509253248_0:241:2612:1710_1400x0_80_0_0_490b155f63557a9ee5374c6fbb344a3c.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/belorussiya-1585756167.html

белоруссия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кизим, мид белоруссии, белоруссия, киев, украина, в мире