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Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве
Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве
МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:00
2020-11-26T11:00
игорь кизим
мид белоруссии
белоруссия
киев
украина
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении.
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игорь кизим, мид белоруссии, белоруссия, киев, украина, в мире

Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве

11:00 26.11.2020
 
© Фото : Посольство Украины в Республике БеларусьПосол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Посольство Украины в Республике Беларусь
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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Игорь КизимМИД БелоруссииБелоруссияКиевУкраинаВ мире
 
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