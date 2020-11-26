https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586399520.html
Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве
Белоруссия вручила послу Украины ноту из-за акций в Киеве
МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:00
2020-11-26T11:00
2020-11-26T11:00
игорь кизим
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил послу Украины Игорю Кизиму протест в связи с "антибелорусскими акциями" в отношении посольства республики в Киеве, потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/belorussiya-1585756167.html
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игорь кизим, мид белоруссии, белоруссия, киев, украина, в мире