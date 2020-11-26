https://ria.ru/20201126/avstraliya-1586390478.html

В Австралии увольняют спецназовцев после публикации "афганского досье"

В Австралии увольняют спецназовцев после публикации "афганского досье"

Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:05

2020-11-26T10:05

2020-11-26T11:36

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 год в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.По данным телеканала, по меньшей мере десять действующих бойцов полка Воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.Как сообщает телеканал, Минобороны Австралии "инициировало административные меры" против спецназовцев в течение нескольких дней после публикации доклада. Предполагается, что военнослужащие были "соучастниками" или "свидетелями" предполагаемых убийств, совершенных другими бойцами спецназа, но не входят в число 19 военнослужащих, которых суд рекомендовал передать федеральной полиции."Минобороны может подтвердить, что были начаты административные меры в отношении ряда действующих военнослужащих Сил обороны Австралии в соответствии с законодательством и политикой ведомства", — заявил телеканалу представитель министерства.Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573272099.html

https://ria.ru/20201017/armiya-ssha-1580105596.html

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