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В Австралии увольняют спецназовцев после публикации "афганского досье"
В Австралии увольняют спецназовцев после публикации "афганского досье"
Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:05
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афганистан
австралия
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 год в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.По данным телеканала, по меньшей мере десять действующих бойцов полка Воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.Как сообщает телеканал, Минобороны Австралии "инициировало административные меры" против спецназовцев в течение нескольких дней после публикации доклада. Предполагается, что военнослужащие были "соучастниками" или "свидетелями" предполагаемых убийств, совершенных другими бойцами спецназа, но не входят в число 19 военнослужащих, которых суд рекомендовал передать федеральной полиции."Минобороны может подтвердить, что были начаты административные меры в отношении ряда действующих военнослужащих Сил обороны Австралии в соответствии с законодательством и политикой ведомства", — заявил телеканалу представитель министерства.Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573272099.html
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афганистан, австралия, в мире

В Австралии увольняют спецназовцев после публикации "афганского досье"

10:05 26.11.2020 (обновлено: 11:36 26.11.2020)
 
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. Jessi McCormickАвстралийские военнослужащие в Афганистане
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. Jessi McCormick
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.
Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 год в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
По данным телеканала, по меньшей мере десять действующих бойцов полка Воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.
Как сообщает телеканал, Минобороны Австралии "инициировало административные меры" против спецназовцев в течение нескольких дней после публикации доклада. Предполагается, что военнослужащие были "соучастниками" или "свидетелями" предполагаемых убийств, совершенных другими бойцами спецназа, но не входят в число 19 военнослужащих, которых суд рекомендовал передать федеральной полиции.
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"Минобороны может подтвердить, что были начаты административные меры в отношении ряда действующих военнослужащих Сил обороны Австралии в соответствии с законодательством и политикой ведомства", — заявил телеканалу представитель министерства.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.
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