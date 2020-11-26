https://ria.ru/20201126/aktivnost-1586473964.html

ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии

ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о значимости РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:37

2020-11-26T16:37

2020-11-26T16:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о значимости регулярной активности для взрослых и детей.ВОЗ отметила, что если бы население мира было более активным, это помогло бы предотвращать до 5 миллионов случаев смертей в год. "Сегодня, когда многие люди вынуждены оставаться дома из-за COVID-19, ВОЗ выпускает новое Руководство по физической активности, в котором подчеркивается, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными и что важны все виды движения", - говорится в сообщении организации.В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.Согласно данным организации, пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья."Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга", - отмечает ВОЗ.Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. "Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески", - цитирует его слова ВОЗ.В организации отметили, что различная физическая активность полезна и может выполняться как часть работы, спорта и отдыха или передвижения (ходьба, езда велосипеде), а также посредством танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/zaryadka-1581505252.html

https://ria.ru/20201020/immunitet-1580568468.html

https://ria.ru/20201020/sport-1580578084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире