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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201125/zapad-1586210129.html
Посол России рассказал о влиянии Запада на отношения Москвы и Минска
Посол России рассказал о влиянии Запада на отношения Москвы и Минска
Позиция России в отношении Белоруссии не меняется в зависимости "от тех или иных конъюнктурных шагов" западных партнеров Минска, заявил в среду посол РФ в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:47
2020-11-25T10:47
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
белоруссия
сша
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Позиция России в отношении Белоруссии не меняется в зависимости "от тех или иных конъюнктурных шагов" западных партнеров Минска, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евсросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин "проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики".В связи с этим "считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Беларуси, сможет надломить практику двусторонних отношений – это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества", сказал Мезенцев.По его мнению, "белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".В частности, Мезенцев прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников, причастных к "репрессиям", против сотрудников Посткома Союзного государства."Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Белоруссии от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики", - заявил посол.В то же время Мезенцев считает необходимым дальнейшее углубление сотрудничества между Белоруссией и Россией в политической плоскости. "Сегодня очень важно, сохраняя экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами, регионами", - добавил Мезенцев.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201123/granitsa-1585995566.html
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, сша

Посол России рассказал о влиянии Запада на отношения Москвы и Минска

10:47 25.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Позиция России в отношении Белоруссии не меняется в зависимости "от тех или иных конъюнктурных шагов" западных партнеров Минска, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евсросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.

"Позиция российской стороны в отношении братской Белоруссии не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее", - сказал посол РФ.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин "проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики".
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В связи с этим "считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Беларуси, сможет надломить практику двусторонних отношений – это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества", сказал Мезенцев.
По его мнению, "белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".
В частности, Мезенцев прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников, причастных к "репрессиям", против сотрудников Посткома Союзного государства.
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"Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Белоруссии от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики", - заявил посол.
В то же время Мезенцев считает необходимым дальнейшее углубление сотрудничества между Белоруссией и Россией в политической плоскости. "Сегодня очень важно, сохраняя экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами, регионами", - добавил Мезенцев.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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