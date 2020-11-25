https://ria.ru/20201125/zamorozka-1586264901.html

Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:32

2020-11-25T14:32

2020-11-25T14:32

россия

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году.Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.В пояснительной записке отмечается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется. Также в документе указано, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.В финансово-экономическом обосновании сообщается, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской̆ Федерации в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201020/samozanyatye-1580461333.html

https://ria.ru/20200930/pensiya-1577999671.html

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россия, госдума рф, владимир путин, общество