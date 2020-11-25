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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201125/yugra-1586284264.html
В Сургутском районе хотят компенсировать приезжим учителям аренду жилья
В Сургутском районе хотят компенсировать приезжим учителям аренду жилья
Администрация Сургутского района ХМАО планирует предложить местным депутатам вернуть действовавшую ранее меру по компенсации 15 тысяч рублей на аренду жилья... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:00
2020-11-25T16:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Администрация Сургутского района ХМАО планирует предложить местным депутатам вернуть действовавшую ранее меру по компенсации 15 тысяч рублей на аренду жилья приглашенным учителям, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Руководитель районной администрации в режиме онлайн-конференции встретился с педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась привлечения кадров в образовательные учреждения в небольших и отдаленных поселениях Сургутского района."Сейчас приглашенным учителям выделяют 8,5 тысячи рублей в качестве компенсации аренды жилья. Это окружная поддержка. До 2018 года действовала другая - наша, в размере 15 тысяч рублей. Будем общаться с депутатами, чтобы вернуть эту материальную помощь, а может быть, и увеличить ее", - сообщил Трубецкой.Согласно информации профильного департамента районной администрации, у половины учителей, работающих в местных школах, педагогический стаж не превышает 20 лет. Тем не менее, за последние два года в Сургутском районе на 5% выросло число учителей школ в возрасте старше 60 лет, а в ближайшие пару лет 67 педагогов планируют выход на пенсию, что говорит о потребности в приглашении специалистов.Кроме того, район, как уточнили в муниципалитете, для ликвидации дефицита кадров в отрасли в 2020 году участвует в программе "Земский учитель", благодаря которой в две школы приехали работать молодые специалисты - географ и математик.
https://na.ria.ru/20201123/worldskills-1585557775.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

В Сургутском районе хотят компенсировать приезжим учителям аренду жилья

16:00 25.11.2020
 
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Администрация Сургутского района ХМАО планирует предложить местным депутатам вернуть действовавшую ранее меру по компенсации 15 тысяч рублей на аренду жилья приглашенным учителям, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель районной администрации в режиме онлайн-конференции встретился с педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась привлечения кадров в образовательные учреждения в небольших и отдаленных поселениях Сургутского района.
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"Сейчас приглашенным учителям выделяют 8,5 тысячи рублей в качестве компенсации аренды жилья. Это окружная поддержка. До 2018 года действовала другая - наша, в размере 15 тысяч рублей. Будем общаться с депутатами, чтобы вернуть эту материальную помощь, а может быть, и увеличить ее", - сообщил Трубецкой.
Согласно информации профильного департамента районной администрации, у половины учителей, работающих в местных школах, педагогический стаж не превышает 20 лет. Тем не менее, за последние два года в Сургутском районе на 5% выросло число учителей школ в возрасте старше 60 лет, а в ближайшие пару лет 67 педагогов планируют выход на пенсию, что говорит о потребности в приглашении специалистов.
Кроме того, район, как уточнили в муниципалитете, для ликвидации дефицита кадров в отрасли в 2020 году участвует в программе "Земский учитель", благодаря которой в две школы приехали работать молодые специалисты - географ и математик.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
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