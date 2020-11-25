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Названа дата российской премьеры "Чудо-женщины 1984"
Названа дата российской премьеры "Чудо-женщины 1984"
Киностудия WarnerBros. объявила даты премьер "Чудо-женщины 1984" во всем мире. В России его покажут 14 января, сообщает Variety. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:47
2020-11-25T17:47
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Киностудия WarnerBros. объявила даты премьер "Чудо-женщины 1984" во всем мире. В России его покажут 14 января, сообщает Variety.Первыми картину увидят жители Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Греции, Нидерландов, Исландии, Индонезии, Португалии, ЮАР, Швейцарии, Великобритании – 16 декабря. В Штатах и Канаде, а также в Колумбии, Финляндии, Индии, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции и Венесуэлле ее покажут 25 декабря. Онлайн-премьера на сервисе HBO MAX состоится 25 декабря.Главную роль в новой работе Патти Дженкинс, сиквеле ее же "Чудо-женщины" 2017 года, сыграла Галь Гадот.
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, португалия, финляндия, норвегия

Названа дата российской премьеры "Чудо-женщины 1984"

17:47 25.11.2020
 
© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017)Кадр из фильма "Чудо-женщина"
Кадр из фильма Чудо-женщина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Киностудия WarnerBros. объявила даты премьер "Чудо-женщины 1984" во всем мире. В России его покажут 14 января, сообщает Variety.
Первыми картину увидят жители Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Греции, Нидерландов, Исландии, Индонезии, Португалии, ЮАР, Швейцарии, Великобритании – 16 декабря.
В Штатах и Канаде, а также в Колумбии, Финляндии, Индии, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции и Венесуэлле ее покажут 25 декабря.
Онлайн-премьера на сервисе HBO MAX состоится 25 декабря.
Главную роль в новой работе Патти Дженкинс, сиквеле ее же "Чудо-женщины" 2017 года, сыграла Галь Гадот.
Элизабет Тейлор и Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 12:07Культура
СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
 
КультураКино и сериалыНовости культурыГаль ГадотПортугалияФинляндияНорвегия
 
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