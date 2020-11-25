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При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек
При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек
Семья из трех человек погибла при взрыве бытового газа ночью во вторник в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:50
2020-11-25T09:50
следственный комитет россии (ск рф)
курган
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Семья из трех человек погибла при взрыве бытового газа ночью во вторник в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, в ночь на 24 ноября в помещении на улице Промышленная в Кургане произошел взрыв бытового газа, повредивший конструкцию. По предварительным данным, в одноэтажном строении, состоящем из гаража и пристроенных к нему жилых помещений, проживала семья из трех человек, в результате произошедшего завала и возникшего пожара они погибли."Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.В рамках следствия проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия необходимой документации на указанное помещение и подключение его к газовому оборудованию, уточняется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), курган, курганская область, происшествия

При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек

09:50 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Семья из трех человек погибла при взрыве бытового газа ночью во вторник в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, в ночь на 24 ноября в помещении на улице Промышленная в Кургане произошел взрыв бытового газа, повредивший конструкцию. По предварительным данным, в одноэтажном строении, состоящем из гаража и пристроенных к нему жилых помещений, проживала семья из трех человек, в результате произошедшего завала и возникшего пожара они погибли.
"Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
В рамках следствия проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия необходимой документации на указанное помещение и подключение его к газовому оборудованию, уточняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)КурганКурганская областьПроисшествия
 
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