https://ria.ru/20201125/vysmeyali-1586291850.html

"Конвульсии Трампа". Поляки высмеяли заход эсминца США в российские воды

"Конвульсии Трампа". Поляки высмеяли заход эсминца США в российские воды

Читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", который заплыл в российские воды, но скрылся после предупреждения... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:28

2020-11-25T16:28

2020-11-25T16:28

россия

военно-морские силы сша

польша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

«Слабоватая демонстрация». Поляки высмеяли заход эсминца США в российские воды

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025234_0:313:2866:1925_1400x0_80_0_0_3bb410a1ea6a62b1162a3d8f2379a036.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", который заплыл в российские воды, но скрылся после предупреждения от военных Тихоокеанского флота. Пользователь ~salome призвала американских военнослужащих вернуться в собственные воды."Зачем они передвигаются так далеко от дома, чего они ищут?" — спросила она. "Слабоватая вышла демонстрация, раз реагируя на "бесправное" требование россиян, они сразу же дали задний ход. Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?" — написал Dyzio. "Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?" — спросил Sien."Может, какой-нибудь русский эсминец в конце концов решит пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива?" — поинтересовался OLAF."Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией", — констатировал Zyga. Он отметил, что американцы зашли в российские территориальные воды и покинули их по первому требованию россиян. "Что они доказали? Зря потратили топливо, вот и все", — добавил комментатор. "Нужно топить этих бандитов, а потом спрашивать, зачем они лезут в чужие воды не в своем полушарии", — посоветовал Stary Komuch.Zorro отметил, что в случае потопления американского корабля России пришлось бы столкнуться с серьезными последствиями. "Путин, как мы видим, умнее сторонников нападения на американские военные объекты", — подчеркнул пользователь. Накануне эсминец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.Позднее командование Седьмого флота США заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Там сообщили, что США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского союза в 1984 году.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html

https://ria.ru/20201124/korabl-1586156284.html

https://ria.ru/20201124/narushenie-1586153707.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, военно-морские силы сша, польша, сша, в мире