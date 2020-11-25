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Выборы президента США — 2020
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Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине
Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине
Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся"... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:07
2020-11-25T00:07
выборы президента сша — 2020
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джо байден
висконсин
сша
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся" штатов США, где не утверждены результаты голосования, говорится в заявлении в суд.Истцы насчитали почти 157 тысяч сомнительных голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.Штаб Дональда Трампа в иске не участвует.По предварительным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает, но согласился на начало работы по передаче власти.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине

00:07 25.11.2020
 
© REUTERS / Daniel AckerОбработка бюллетеней
Обработка бюллетеней - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Daniel Acker
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся" штатов США, где не утверждены результаты голосования, говорится в заявлении в суд.
"Разрыв на президентских выборах в Висконсине составляет 20 608 голосов, но там есть не подлежащие учету и незаконные голоса, число которых превосходит 20 608, в том числе подсчитанные незаконные голоса, не подсчитанные законные голоса, ошибки подсчета и другие незаконные моменты. Всего этого достаточно для того, чтобы обнулить результаты любых президентских выборов", - утверждают истцы.
Истцы насчитали почти 157 тысяч сомнительных голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.
Штаб Дональда Трампа в иске не участвует.
По предварительным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает, но согласился на начало работы по передаче власти.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАВ мире
 
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