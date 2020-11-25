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Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине
Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине
Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся"... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:07
2020-11-25T00:07
2020-11-25T00:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся" штатов США, где не утверждены результаты голосования, говорится в заявлении в суд.Истцы насчитали почти 157 тысяч сомнительных голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.Штаб Дональда Трампа в иске не участвует.По предварительным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает, но согласился на начало работы по передаче власти.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире