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Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине

Республиканцы требуют приостановить сертификацию голосов в Висконсине

Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся"... РИА Новости, 25.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

сша

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Висконсин, который с его 10 выборщиками остается одним из последних "колеблющихся" штатов США, где не утверждены результаты голосования, говорится в заявлении в суд.Истцы насчитали почти 157 тысяч сомнительных голосов, которые они требуют не засчитывать по различным причинам.Штаб Дональда Трампа в иске не участвует.По предварительным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает, но согласился на начало работы по передаче власти.

висконсин

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире