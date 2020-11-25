https://ria.ru/20201125/vrachi-1586315989.html

Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают московским врачам

Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают московским врачам

Время заполнения врачебных протоколов в Москве сократилось на 20% за счет голосового ввода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсети... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:20

2020-11-25T18:20

2020-11-25T18:37

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Время заполнения врачебных протоколов в Москве сократилось на 20% за счет голосового ввода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте". "У врачей на счету каждая минута. Поэтому мы активно внедряем цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Например, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования - программа набирает текст - врач проверяет его перед отправкой. Это на 20% быстрее, чем записывать от руки", - отметил Собянин.Он сообщил, что эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии - сейчас это актуально как никогда."Недавно я рассказывал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Так вот, на сегодняшний день ИИ помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики ковида. Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы", - подчеркнул мэр.По его словам, время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут, заключение сразу передается лечащим врачам.

https://ria.ru/20201113/neyroset-1584407197.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество