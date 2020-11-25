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Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают московским врачам
Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают московским врачам
Время заполнения врачебных протоколов в Москве сократилось на 20% за счет голосового ввода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсети... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:20
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Время заполнения врачебных протоколов в Москве сократилось на 20% за счет голосового ввода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте". "У врачей на счету каждая минута. Поэтому мы активно внедряем цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Например, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования - программа набирает текст - врач проверяет его перед отправкой. Это на 20% быстрее, чем записывать от руки", - отметил Собянин.Он сообщил, что эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии - сейчас это актуально как никогда."Недавно я рассказывал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Так вот, на сегодняшний день ИИ помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики ковида. Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы", - подчеркнул мэр.По его словам, время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут, заключение сразу передается лечащим врачам.
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сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают московским врачам

18:20 25.11.2020 (обновлено: 18:37 25.11.2020)
 
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Fotolia / lenetsnikolai
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Время заполнения врачебных протоколов в Москве сократилось на 20% за счет голосового ввода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
"У врачей на счету каждая минута. Поэтому мы активно внедряем цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Например, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования - программа набирает текст - врач проверяет его перед отправкой. Это на 20% быстрее, чем записывать от руки", - отметил Собянин.
Врач с пацинтом в кабинете УЗИ Университетской клинической больницы No2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Он сообщил, что эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии - сейчас это актуально как никогда.
"Недавно я рассказывал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Так вот, на сегодняшний день ИИ помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики ковида. Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы", - подчеркнул мэр.
По его словам, время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут, заключение сразу передается лечащим врачам.
 
Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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