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https://ria.ru/20201125/volya-utyasheva-1586249281.html
Воля и Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину свадьбы
Воля и Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину свадьбы
Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину со дня их свадьбы. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:12
2020-11-25T18:12
шоубиз
знаменитости
павел воля
звезды
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину со дня их свадьбы. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. Супруги устроили праздник в роскошном пятизвездочном отеле с видом на Москва-реку. В гостинице они провели несколько дней. Туда же им доставили цветы, шампанское и фонтаны красных воздушных шаров в форме сердец и восьмерок. "Замечательная пара дней. Прекрасное место. Восхитительное время. Чудесно все. Спасибо. Восемь лет вместе. Едем дальше", – написал Павел Воля, позируя с шаром в виде восьмерки. Ляйсан Утяшева тоже опубликовала романтическое видео, сопроводив его шуточными зарисовками. В комментариях друзья, коллеги и поклонники оставил звездной паре много теплых слов."Поздравляю, дорогие мои", — написал Александр Ревва; "Бесконечность", — отметила участница шоу "Comedy woman" Надежда Сысоева.Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
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знаменитости, павел воля, звезды, ляйсан утяшева

Воля и Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину свадьбы

18:12 25.11.2020
 
© Фото : @pavelvolyaofficial/InstagramФото из Instagram Павла Воли
Фото из Instagram Павла Воли - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : @pavelvolyaofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину со дня их свадьбы. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.
Супруги устроили праздник в роскошном пятизвездочном отеле с видом на Москва-реку. В гостинице они провели несколько дней. Туда же им доставили цветы, шампанское и фонтаны красных воздушных шаров в форме сердец и восьмерок.
"Замечательная пара дней. Прекрасное место. Восхитительное время. Чудесно все. Спасибо. Восемь лет вместе. Едем дальше", – написал Павел Воля, позируя с шаром в виде восьмерки.
Ляйсан Утяшева тоже опубликовала романтическое видео, сопроводив его шуточными зарисовками.
"Удивительно, великолепно, потрясающе! Дата, настроение, место — все совпало. С восьмилеткой нас", — поделилась впечатлениями она.
В комментариях друзья, коллеги и поклонники оставил звездной паре много теплых слов.
"Поздравляю, дорогие мои", — написал Александр Ревва; "Бесконечность", — отметила участница шоу "Comedy woman" Надежда Сысоева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
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