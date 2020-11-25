https://ria.ru/20201125/volya-utyasheva-1586249281.html

Воля и Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину свадьбы

Воля и Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину свадьбы

Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину со дня их свадьбы. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:12

2020-11-25T18:12

2020-11-25T18:12

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева с шиком отметили восьмую годовщину со дня их свадьбы. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. Супруги устроили праздник в роскошном пятизвездочном отеле с видом на Москва-реку. В гостинице они провели несколько дней. Туда же им доставили цветы, шампанское и фонтаны красных воздушных шаров в форме сердец и восьмерок. "Замечательная пара дней. Прекрасное место. Восхитительное время. Чудесно все. Спасибо. Восемь лет вместе. Едем дальше", – написал Павел Воля, позируя с шаром в виде восьмерки. Ляйсан Утяшева тоже опубликовала романтическое видео, сопроводив его шуточными зарисовками. В комментариях друзья, коллеги и поклонники оставил звездной паре много теплых слов."Поздравляю, дорогие мои", — написал Александр Ревва; "Бесконечность", — отметила участница шоу "Comedy woman" Надежда Сысоева.Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.

https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, павел воля, звезды, ляйсан утяшева