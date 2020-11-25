https://ria.ru/20201125/voda-1586308848.html

Роскачество предупредило о поддельной минеральной воде

Роскачество предупредило о поддельной минеральной воде

Роскачество по итогам исследования рынка упакованной питьевой воды в РФ выявило пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсифицированную... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:44

2020-11-25T17:44

2020-11-25T21:21

роскачество

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования рынка упакованной питьевой воды в РФ выявило пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсифицированную продукцию, сообщил руководитель организации Максим Протасов."Исследование рынка упакованной питьевой воды охватило более 200 торговых марок, которые занимают более 68% рынка минеральной лечебной и почти 85% прочей питьевой воды. Могу отметить, что уже сейчас очевидны пробелы правового регулирования, позволяющие производить фальсификат", - сообщил Протасов, слова которого приводит пресс-служба.Роскачество указывает, что большая часть исследованных образцов содержала маркировку о природном происхождении воды. Категория "природной" упакованной питьевой воды была введена с 2017 года на основании техрегламента "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", но в настоящее время подтвердить ее достоверность невозможно, констатируют в организации."В Евросоюзе аналогичная проблема решена через процедуру авторизации: идентификация природных вод осуществляется по географическим данным источника, химическому и изотопному составу воды. При этом данные хранятся в библиотеке. В России такая библиотека пока отсутствует", - говорится в сообщении.Кроме того, техрегламент для обработанной питьевой воды не регулирует торговые марки и знаки, поэтому у производителей сохраняется возможность использования маркетинговых уловок в виде визуализации на этикетках природных образов, например, озер, рек или горных ключей. Эксперты также обращают внимание, что обязательные требования к минеральным водам не предусматривают деление на категории и группы минерализации."Однако многие исследованные образцы содержали указание на группы минерализации, что является не просто маркетинговым ходом, но и создает риск здоровью при неправильном лечении. На группе минерализации основано лечебное действие воды. Именно группу (а не торговую марку) указывает врач при назначении той или иной воды", - отмечается в сообщении.Роскачество поясняет, что деление вод на группы минерализации предусмотрено добровольным ГОСТ 54316-2020 для минеральных лечебных и лечебно-столовых вод, но для минеральных вод деление на группы новыми гостами не установлено.

https://ria.ru/20201125/televizory-1586192814.html

https://ria.ru/20201120/kiberbezopasnost-1585452527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, здоровье - общество, общество