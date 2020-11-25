https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586266518.html

С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда

С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда

Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:38

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русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья."На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

русский (остров)

владивосток

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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара. 2020-11-25T14:38 true PT0M45S

Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди 2020-11-25T14:38 true PT0M30S

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