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https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586266518.html
С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда
С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда
Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:38
2020-11-25T14:38
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья."На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
русский (остров)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди
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видео, русский (остров), владивосток, происшествия
С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
2020-11-25T14:38
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С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда

14:38 25.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкОсколки наледи на мосту на остров Русский во Владивостоке
Осколки наледи на мосту на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
"На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
 
Русский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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