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https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586207429.html
Во Владивосток за три дня доставили почти 40 дизельных генераторов
Во Владивосток за три дня доставили почти 40 дизельных генераторов
Почти 40 дизельных генераторов доставили во Владивосток за три последних дня для подачи электроэнергии на социально важные объекты, оставшиеся без света в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:34
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владивосток
артем
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 40 дизельных генераторов доставили во Владивосток за три последних дня для подачи электроэнергии на социально важные объекты, оставшиеся без света в Приморском крае в результате воздействия мощного циклона, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб."С 22 по 24 ноября во Владивосток доставлены 37 дизель-генераторов", - сказал собеседник агентства.По его словам, 10 дизельных генераторов уже доставлены в город Артем.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
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владивосток
артем
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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владивосток, артем, приморский край, происшествия

Во Владивосток за три дня доставили почти 40 дизельных генераторов

10:34 25.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди возле полевой кухни во Владивостоке
Местные жители стоят в очереди возле полевой кухни во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 40 дизельных генераторов доставили во Владивосток за три последних дня для подачи электроэнергии на социально важные объекты, оставшиеся без света в Приморском крае в результате воздействия мощного циклона, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"С 22 по 24 ноября во Владивосток доставлены 37 дизель-генераторов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 10 дизельных генераторов уже доставлены в город Артем.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 09:22
Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
 
ВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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