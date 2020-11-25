https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586207429.html
Во Владивосток за три дня доставили почти 40 дизельных генераторов
Во Владивосток за три дня доставили почти 40 дизельных генераторов
Почти 40 дизельных генераторов доставили во Владивосток за три последних дня для подачи электроэнергии на социально важные объекты, оставшиеся без света в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:34
2020-11-25T10:34
2020-11-25T10:34
владивосток
артем
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586031123_0:269:2813:1851_1400x0_80_0_0_26a46b40f740b89d75bb8b3940bbdcda.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 40 дизельных генераторов доставили во Владивосток за три последних дня для подачи электроэнергии на социально важные объекты, оставшиеся без света в Приморском крае в результате воздействия мощного циклона, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб."С 22 по 24 ноября во Владивосток доставлены 37 дизель-генераторов", - сказал собеседник агентства.По его словам, 10 дизельных генераторов уже доставлены в город Артем.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586197278.html
владивосток
артем
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586031123_84:0:2813:2047_1400x0_80_0_0_f57247ec99ec8da3fdaa10d7eda9d838.jpg
Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
2020-11-25T10:34
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, артем, приморский край, происшествия