https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html
На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия
На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия
Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК). РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:48
2020-11-25T16:48
2020-11-25T16:48
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК)."Депутаты регионального парламента приняли во втором, окончательном чтении новый закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект ориентирован на создание условий для внедрения в практику новейших научных разработок, повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах хозяйствования.Уточняется, что нормативный правовой акт был разработан в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить производство качественного отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.Документ направлен на установление правовых основ господдержки, полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления в регионе. Краевой закон также определяет формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в формировании и реализации региональной политики.
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краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости.
Депутаты Краснодарского края
приняли новый закон о развитии в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).
"Депутаты регионального парламента приняли во втором, окончательном чтении новый закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект ориентирован на создание условий для внедрения в практику новейших научных разработок, повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах хозяйствования.
"Сегодня вкус кубанского вина высоко оценили во многих странах мира. Мы видим, что у него есть немалый экспортный потенциал. Чтобы продвигать его на мировых рынках, необходимо такое законодательное обеспечение развития отрасли, которое позволит увеличивать объемы высококачественной, конкурентоспособной продукции", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
Уточняется, что нормативный правовой акт был разработан в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить производство качественного отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.
Документ направлен на установление правовых основ господдержки, полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления в регионе. Краевой закон также определяет формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в формировании и реализации региональной политики.