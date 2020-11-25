https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html

На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия

На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия

Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК). РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:48

2020-11-25T16:48

2020-11-25T16:48

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК)."Депутаты регионального парламента приняли во втором, окончательном чтении новый закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект ориентирован на создание условий для внедрения в практику новейших научных разработок, повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах хозяйствования.Уточняется, что нормативный правовой акт был разработан в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить производство качественного отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.Документ направлен на установление правовых основ господдержки, полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления в регионе. Краевой закон также определяет формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в формировании и реализации региональной политики.

https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html

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краснодарский край, экономика