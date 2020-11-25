Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201125/vinodelni-1586315660.html
Кубанские винодельни войдут в сборник "Винные дороги Боспорского царства"
Кубанские винодельни войдут в сборник "Винные дороги Боспорского царства"
Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:16
2020-11-25T18:41
туризм
краснодарский край
новости - туризм
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151152/24/1511522426_0:146:1401:934_1400x0_80_0_0_c77f6cc1f8b248c24e532a5d474691bf.jpg
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что путеводитель выйдет к курортному сезону 2021 года и станет частью серии "Полиглот - Русский гид". Винный туризм – одно из направлений, которое популярно во всем мире, и кубанские винодельни активно выходят на этот рынок."В путеводитель "Винные дороги Боспорского царства" войдут тринадцать кубанских виноделен", - говорится в сообщении.Сборник представит туристические маршруты северного Причерноморья, историю виноделия с античных времен, действующие предприятия, а также музеи, винные рестораны, бары и достопримечательности винодельческих регионов."Гости могут принять участие в сборе винограда, узнать о процессе приготовления вина и продегустировать его. Вокруг виноделен формируются туристические центры с развитой инфраструктурой и разнообразными предложениями для отдыха. Важно, что направление имеет экспортный потенциал. Интерес к кубанским винам проявляют туристы не только из России, но и других стран", – приводятся слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марии Золотухиной.Отмечается, что путеводитель станет полезным пособием для самостоятельных путешественников и для сотрудников туроператорских фирм. Проект "Винные дороги Боспорского царства" - часть большого туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", который позиционирует регионы Юга России как центры античной цивилизации и способствует развитию внутреннего туризма.В Краснодарском крае работают более 100 предприятий агротуризма, из них свыше 30 – объекты, связанные с виноделием. По данным минкурортов края, за последние три года число объектов сельского туризма в регионе выросло в 2,5 раза, а число туристов, посетивших их, увеличилось более чем на треть.
https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html
https://ria.ru/20191122/1561484053.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151152/24/1511522426_20:0:1265:934_1400x0_80_0_0_2805b1bd1624d936c896d323927fae1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, краснодарский край

Кубанские винодельни войдут в сборник "Винные дороги Боспорского царства"

18:16 25.11.2020 (обновлено: 18:41 25.11.2020)
 
© Архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Фотограф Илья ИвановВинодельня в Гай-Кодзоре, Краснодарский край
Винодельня в Гай-Кодзоре, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Фотограф Илья Иванов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что путеводитель выйдет к курортному сезону 2021 года и станет частью серии "Полиглот - Русский гид". Винный туризм – одно из направлений, которое популярно во всем мире, и кубанские винодельни активно выходят на этот рынок.
"В путеводитель "Винные дороги Боспорского царства" войдут тринадцать кубанских виноделен", - говорится в сообщении.
Сборник представит туристические маршруты северного Причерноморья, историю виноделия с античных времен, действующие предприятия, а также музеи, винные рестораны, бары и достопримечательности винодельческих регионов.
Виноград - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 16:48Краснодарский край
На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия
"Гости могут принять участие в сборе винограда, узнать о процессе приготовления вина и продегустировать его. Вокруг виноделен формируются туристические центры с развитой инфраструктурой и разнообразными предложениями для отдыха. Важно, что направление имеет экспортный потенциал. Интерес к кубанским винам проявляют туристы не только из России, но и других стран", – приводятся слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марии Золотухиной.
Отмечается, что путеводитель станет полезным пособием для самостоятельных путешественников и для сотрудников туроператорских фирм. Проект "Винные дороги Боспорского царства" - часть большого туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", который позиционирует регионы Юга России как центры античной цивилизации и способствует развитию внутреннего туризма.
В Краснодарском крае работают более 100 предприятий агротуризма, из них свыше 30 – объекты, связанные с виноделием. По данным минкурортов края, за последние три года число объектов сельского туризма в регионе выросло в 2,5 раза, а число туристов, посетивших их, увеличилось более чем на треть.
Золотая медаль победителя XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков - РИА Новости, 1920, 22.11.2019
22 ноября 2019, 16:52
Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
 
Краснодарский крайТуризмНовости - ТуризмКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния