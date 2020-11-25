https://ria.ru/20201125/vinodelni-1586315660.html

Кубанские винодельни войдут в сборник "Винные дороги Боспорского царства"

Кубанские винодельни войдут в сборник "Винные дороги Боспорского царства"

Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:16

2020-11-25T18:16

2020-11-25T18:41

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что путеводитель выйдет к курортному сезону 2021 года и станет частью серии "Полиглот - Русский гид". Винный туризм – одно из направлений, которое популярно во всем мире, и кубанские винодельни активно выходят на этот рынок."В путеводитель "Винные дороги Боспорского царства" войдут тринадцать кубанских виноделен", - говорится в сообщении.Сборник представит туристические маршруты северного Причерноморья, историю виноделия с античных времен, действующие предприятия, а также музеи, винные рестораны, бары и достопримечательности винодельческих регионов."Гости могут принять участие в сборе винограда, узнать о процессе приготовления вина и продегустировать его. Вокруг виноделен формируются туристические центры с развитой инфраструктурой и разнообразными предложениями для отдыха. Важно, что направление имеет экспортный потенциал. Интерес к кубанским винам проявляют туристы не только из России, но и других стран", – приводятся слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марии Золотухиной.Отмечается, что путеводитель станет полезным пособием для самостоятельных путешественников и для сотрудников туроператорских фирм. Проект "Винные дороги Боспорского царства" - часть большого туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", который позиционирует регионы Юга России как центры античной цивилизации и способствует развитию внутреннего туризма.В Краснодарском крае работают более 100 предприятий агротуризма, из них свыше 30 – объекты, связанные с виноделием. По данным минкурортов края, за последние три года число объектов сельского туризма в регионе выросло в 2,5 раза, а число туристов, посетивших их, увеличилось более чем на треть.

https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html

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