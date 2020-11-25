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Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса
Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса
Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:47
2020-11-25T21:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду.Как ранее заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, Турция закупит в декабре 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.Он добавил, что отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 7381 и числе умерших от COVID-19 за сутки - 161.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса

12:47 25.11.2020 (обновлено: 21:00 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду.
Как ранее заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, Турция закупит в декабре 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.

"Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

Он добавил, что отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.
Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 7381 и числе умерших от COVID-19 за сутки - 161.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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