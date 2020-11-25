https://ria.ru/20201125/vaktsinatsiya-1586239440.html

Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса

Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса

Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:47

2020-11-25T12:47

2020-11-25T21:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg

АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду.Как ранее заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, Турция закупит в декабре 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.Он добавил, что отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 7381 и числе умерших от COVID-19 за сутки - 161.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/oon-1586163361.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире