Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса
12:47 25.11.2020 (обновлено: 21:00 25.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса может быть начата в Турции в декабре, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду.
Как ранее заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, Турция закупит в декабре 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.
"Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.
Он добавил, что отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.
Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 7381 и числе умерших от COVID-19 за сутки - 161.
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