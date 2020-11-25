https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586340796.html

Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины

Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины

Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:33

2020-11-25T20:33

2020-11-25T20:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

турция

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_9c136c3baef479136db630e74e747346.jpg

АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из РФ", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, турция, общество