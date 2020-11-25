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https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586340796.html
Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины
Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины
Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:33
2020-11-25T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
турция
общество
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из РФ", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, турция, общество

Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины

20:33 25.11.2020 (обновлено: 20:39 25.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из РФ", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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