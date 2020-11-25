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Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины
Турция вскоре начнет токсикологические испытания российской вакцины
Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:33
2020-11-25T20:33
2020-11-25T20:39
распространение нового коронавируса
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россия
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Турецкие лаборатории вскоре приступят к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из РФ", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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