https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586332943.html

Медслужба Афросоюза ведет переговоры с Россией и Китаем о вакцинах

Медслужба Афросоюза ведет переговоры с Россией и Китаем о вакцинах

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Африканский союз обсуждают возможность сотрудничества для поставки и испытания вакцин против... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:55

2020-11-25T19:55

2020-11-25T19:55

распространение нового коронавируса

россия

африканский союз

сергей лавров

сьерра-леоне

гвинея

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Африканский союз обсуждают возможность сотрудничества для поставки и испытания вакцин против коронавируса с Россией и Китаем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу CDC Джона Нкенгасонга.Нкенгасонг рассказал, что ранее они получили предложение от Российской Федерации и заявили, что готовы сотрудничать с Россией в области вакцинации против коронавируса. Он также отметил, что на прошлой неделе состоялись переговоры африканского CDC и посла КНР в Африканском союзе о возможном сотрудничестве в этой сфере.Он также отметил, что Африке обещают предоставить препараты против COVID-19 в рамках международного механизма COVAX для вакцинации около 20% населения африканских стран, однако для борьбы с заболеванием, по словам Нкенгасонга, необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости сообщал, что Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории.Министр тогда напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории Гвинеи и Сьерра-Леоне, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

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сьерра-леоне

гвинея

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россия, африканский союз, сергей лавров, сьерра-леоне, гвинея, в мире