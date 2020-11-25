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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586332943.html
Медслужба Афросоюза ведет переговоры с Россией и Китаем о вакцинах
Медслужба Афросоюза ведет переговоры с Россией и Китаем о вакцинах
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Африканский союз обсуждают возможность сотрудничества для поставки и испытания вакцин против... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:55
2020-11-25T19:55
распространение нового коронавируса
россия
африканский союз
сергей лавров
сьерра-леоне
гвинея
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Африканский союз обсуждают возможность сотрудничества для поставки и испытания вакцин против коронавируса с Россией и Китаем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу CDC Джона Нкенгасонга.Нкенгасонг рассказал, что ранее они получили предложение от Российской Федерации и заявили, что готовы сотрудничать с Россией в области вакцинации против коронавируса. Он также отметил, что на прошлой неделе состоялись переговоры африканского CDC и посла КНР в Африканском союзе о возможном сотрудничестве в этой сфере.Он также отметил, что Африке обещают предоставить препараты против COVID-19 в рамках международного механизма COVAX для вакцинации около 20% населения африканских стран, однако для борьбы с заболеванием, по словам Нкенгасонга, необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости сообщал, что Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории.Министр тогда напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории Гвинеи и Сьерра-Леоне, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, африканский союз, сергей лавров, сьерра-леоне, гвинея, в мире

Медслужба Афросоюза ведет переговоры с Россией и Китаем о вакцинах

19:55 25.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Африканский союз обсуждают возможность сотрудничества для поставки и испытания вакцин против коронавируса с Россией и Китаем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу CDC Джона Нкенгасонга.
Нкенгасонг рассказал, что ранее они получили предложение от Российской Федерации и заявили, что готовы сотрудничать с Россией в области вакцинации против коронавируса. Он также отметил, что на прошлой неделе состоялись переговоры африканского CDC и посла КНР в Африканском союзе о возможном сотрудничестве в этой сфере.
Он также отметил, что Африке обещают предоставить препараты против COVID-19 в рамках международного механизма COVAX для вакцинации около 20% населения африканских стран, однако для борьбы с заболеванием, по словам Нкенгасонга, необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости сообщал, что Африканские страны выражают интерес к организации производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории.
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Министр тогда напомнил, что десятки африканских стран получили помощь от России в решении вопроса снабжения их тест-системами, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Он также отметил, что у российских специалистов есть опыт работы на территории Гвинеи и Сьерра-Леоне, где в период борьбы с лихорадкой Эбола были развернуты мобильные госпитали и налажено производство вакцины.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаРоссияАфриканский союзСергей ЛавровСьерра-ЛеонеГвинеяВ мире
 
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