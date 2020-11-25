https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586256599.html

Агентство ЕС по лекарствам начало переговоры с производителем "Спутник V"

Агентство ЕС по лекарствам начало переговоры с производителем "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало переговоры с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:55

2020-11-25T13:55

2020-11-25T14:33

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

германия

венгрия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало переговоры с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии."С агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений", — сказал он.При этом собеседник РИА Новости уточнил, что ЕМА не получало заявок на продажу "Спутник V" на европейском рынке.По его словам, Еврокомиссия пока не располагает данными по российской вакцине.Он добавил, что ЕМА предоставит рекомендации, которые появятся на сайте организации.Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что 22 октября РФПИ подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, и не исключил возможности ее производства в Германии."Спутник V"В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, изучение препарата проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% — на 42-й день.В третьей стадии исследований участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.В ноябре Минпромторг заявил, что Москва обсуждает с Будапештом производство в Венгрии российской вакцины, там уже готовится производственная площадка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/oon-1586163361.html

германия

венгрия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-25T13:55 true PT3M03S

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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), германия, венгрия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, экономика