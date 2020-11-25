https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586224066.html
Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса
Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса
Первые граждане Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже к концу декабря текущего года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:54
2020-11-25T11:54
2020-11-25T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Первые граждане Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже к концу декабря текущего года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.Она напомнила, что Еврокомиссия уже обеспечила шесть контрактов с компаниями-разработчиками вакцины для поставок препарата в ЕС, когда тот будет готов, пройдёт необходимые проверки и получит разрешения. Часть этих вакцин можно будет передавать и в третьи страны. Всего законтрактовано приобретение более 2 миллиардов доз вакцин при населении ЕС в около 500 миллионов человек.Глава ЕК добавила, что Рождество в этом году будет прежним, "оно будет более тихим".На прошлой неделе глава Европейской комиссии выразила надежду, что вакцины от коронавируса немецкой компании BioNTech и американской Moderna могут быть зарегистрированы в Евросоюзе уже в середине декабря этого года. С этими производителями вакцин ЕК уже договорилась о возможности поставки их препаратов в ЕС после прохождения необходимых проверок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586168429.html
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире