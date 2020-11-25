https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586224066.html

Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса

Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса

Первые граждане Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже к концу декабря текущего года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:54

2020-11-25T11:54

2020-11-25T12:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Первые граждане Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже к концу декабря текущего года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.Она напомнила, что Еврокомиссия уже обеспечила шесть контрактов с компаниями-разработчиками вакцины для поставок препарата в ЕС, когда тот будет готов, пройдёт необходимые проверки и получит разрешения. Часть этих вакцин можно будет передавать и в третьи страны. Всего законтрактовано приобретение более 2 миллиардов доз вакцин при населении ЕС в около 500 миллионов человек.Глава ЕК добавила, что Рождество в этом году будет прежним, "оно будет более тихим".На прошлой неделе глава Европейской комиссии выразила надежду, что вакцины от коронавируса немецкой компании BioNTech и американской Moderna могут быть зарегистрированы в Евросоюзе уже в середине декабря этого года. С этими производителями вакцин ЕК уже договорилась о возможности поставки их препаратов в ЕС после прохождения необходимых проверок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586168429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире