https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586269098.html

На Кубани пенсионер убил жену и пасынка

На Кубани пенсионер убил жену и пасынка

Житель станицы Павловской подозревается в том, что убил жену и пасынка, а также ранил невестку погибшей, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:49

2020-11-25T14:49

2020-11-25T14:49

су ск рф по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Житель станицы Павловской подозревается в том, что убил жену и пасынка, а также ранил невестку погибшей, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным следствия, рано утром в среду 67-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женой и убил ее, нанеся не менее трех ударов ножом в область груди и шеи. После этого на автомобиле поехал за 43-летним сыном погибшей, но смог только ранить ее невестку. А затем приехал к дому второго сына супруги - и тоже заколол его.Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован полицейскими, информирует пресс-служба ведомства. Пенсионер стал угрожать одному из правоохранителей ружьем, однако его обезвредили."Он подозревается в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына... покушении на убийство 43-летнего сына погибшей... причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней невестки женщины... Кроме того, мужчина подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас в Павловской работает следственная группа из наиболее опытных следователей."Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу... С учетом обстоятельств совершенных преступлений в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20201006/sud-1578436367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/proisshestviya-1578733037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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