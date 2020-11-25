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На Кубани пенсионер убил жену и пасынка
На Кубани пенсионер убил жену и пасынка
Житель станицы Павловской подозревается в том, что убил жену и пасынка, а также ранил невестку погибшей, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:49
2020-11-25T14:49
су ск рф по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Житель станицы Павловской подозревается в том, что убил жену и пасынка, а также ранил невестку погибшей, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным следствия, рано утром в среду 67-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женой и убил ее, нанеся не менее трех ударов ножом в область груди и шеи. После этого на автомобиле поехал за 43-летним сыном погибшей, но смог только ранить ее невестку. А затем приехал к дому второго сына супруги - и тоже заколол его.Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован полицейскими, информирует пресс-служба ведомства. Пенсионер стал угрожать одному из правоохранителей ружьем, однако его обезвредили."Он подозревается в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына... покушении на убийство 43-летнего сына погибшей... причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней невестки женщины... Кроме того, мужчина подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас в Павловской работает следственная группа из наиболее опытных следователей."Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу... С учетом обстоятельств совершенных преступлений в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20201006/sud-1578436367.html
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су ск рф по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия

На Кубани пенсионер убил жену и пасынка

14:49 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Житель станицы Павловской подозревается в том, что убил жену и пасынка, а также ранил невестку погибшей, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, рано утром в среду 67-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женой и убил ее, нанеся не менее трех ударов ножом в область груди и шеи. После этого на автомобиле поехал за 43-летним сыном погибшей, но смог только ранить ее невестку. А затем приехал к дому второго сына супруги - и тоже заколол его.
Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован полицейскими, информирует пресс-служба ведомства. Пенсионер стал угрожать одному из правоохранителей ружьем, однако его обезвредили.
"Он подозревается в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына... покушении на убийство 43-летнего сына погибшей... причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней невестки женщины... Кроме того, мужчина подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас в Павловской работает следственная группа из наиболее опытных следователей.
"Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу... С учетом обстоятельств совершенных преступлений в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавляется в релизе.
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