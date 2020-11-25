https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586213578.html

В НАО мужчину заподозрили в убийстве сына из-за отказа выключить музыку

В НАО мужчину заподозрили в убийстве сына из-за отказа выключить музыку

Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело против 51-летнего мужчины, который подозревается в том, что убил сына из ружья после того, как тот... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:04

2020-11-25T11:04

2020-11-25T11:04

ненецкий автономный округ

происшествия

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МУРМАНСК, 25 ноя – РИА Новости. Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело против 51-летнего мужчины, который подозревается в том, что убил сына из ружья после того, как тот отказался выключить музыку, сообщили в региональном СУСК РФ.Убийство произошло 21 ноября в квартире дома в поселке Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа. Там было обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением спины. Следователи возбудили дело об убийстве. В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 51-летний отец погибшего."Предварительно установлено, что подозреваемый в ходе ссоры с сыном, возникшей из-за нежелания последнего выключать музыку, вооружившись охотничьим ружьем, приставил его к спине потерпевшего и произвел выстрел в упор, от чего последний скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.Следователи назначили необходимые экспертизы, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося. "Подозреваемый сознался в совершенном преступлении, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200621/1573260196.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, происшествия