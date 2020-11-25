https://ria.ru/20201125/tula-1586131178.html

В Белеве после комплексной реставрации открылся краеведческий музей

В Белеве после комплексной реставрации открылся краеведческий музей

Белевский художественно-краеведческий музей им. П.В.Жуковского вновь открылся после реставрации, проведенной в рамках подготовки к празднованию 500-летия... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:24

2020-11-25T16:24

2020-11-25T16:24

500-летие тульского кремля

белевский район

тульская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белевский художественно-краеведческий музей им. П.В.Жуковского вновь открылся после реставрации, проведенной в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.В здании были проведены масштабные реставрационные работы, заменены коммуникации, благоустроена территория, восстановлены въездные ворота. Историко-краеведческий отдел музея получил новую современную экспозицию, оснащенную мультимедийными технологиями. Залы изобразительного искусства также были отремонтированы и переоборудованы.Как подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, в рамках юбилея Тульского кремля удалось не только возродить историческое ядро Тулы, но и провести комплексную работу в малых исторических городах, некогда входивших в состав Большой засечной черты. Так, в Белеве приведен в порядок не только музей, но еще и библиотека им. В.А.Жуковского, а также реализован ряд инфраструктурных проектов."Белев за последние несколько лет заметно преобразился. Отреставрированы его главные монастыри – Спасо-Преображенский и Жабынский, появилась новая туристическая точка – культурно-образовательный центр им. В.А.Жуковского на родине поэта, в селе Мишенское. Уже сейчас Белевский район стал привлекать больше гостей – как из Тульской области, так и из других регионов России", – отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

https://ria.ru/20200928/tula-1577878027.html

белевский район

тульская область

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500-летие тульского кремля, белевский район, тульская область