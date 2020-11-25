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Власти назвали сроки восстановления энергоснабжения острова Русский
Власти назвали сроки восстановления энергоснабжения острова Русский
На полное восстановление энергоснабжения на отрезанном циклоном острове Русском во Владивостоке уйдет еще несколько дней, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:04
2020-11-25T03:04
2020-11-25T04:36
русский (остров)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. На полное восстановление энергоснабжения на отрезанном циклоном острове Русском во Владивостоке уйдет еще несколько дней, сообщает правительство Приморья.На острове, где живут несколько тысяч человек, свет отключили вечером 18 ноября, когда циклон с ледяным дождем только подошел к Приморью. Во многих домах на следующий день пропала вода, в некоторых — отопление. Частично свет жителям отдельных улиц острова дают на несколько часов в день с помощью генератора.Как сообщили в краевом правительстве, глава региона Олег Кожемяко проверил, как ведутся работы на острове РусскийВ течение дня ремонтные бригады должны обеспечить электричеством 40% отключенных объектов острова. Поскольку объем повреждений большой, в помощь местным бригадам направлены специалисты из Забайкалья и Санкт-Петербурга.Кроме того, энергетики монтируют ЛЭП на месте упавшей в районе Морского кладбища во Владивостоке. Строители уже завершили установку трех опор и занимаются натяжением проводов на них. Задействовано более ста человек. После испытания линии по ней будет дано напряжение, и жители крупного района Чуркин получат свет.Глава региона предложил за зиму создать на этом участке резервную энергосеть – соответствующее предложение направлено в правительство России.После ввода в эксплуатацию восстановленной ЛЭП энергетики еще в течение примерно двух недель будут ремонтировать поврежденную инфраструктуру в населенных пунктах Приморья. Сейчас в крае этим занимаются более 200 специалистов компании АО "ДРСК", в том числе прибывших из других регионов.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.Наиболее сложная ситуация сложилась на острове Русский. Там не только наблюдаются проблемы со светом, водо- и теплоснабжением, но и закрыто движение по мосту из-за падения льда с вант. Власти организовали работу парома, который вывозит людей на материк.В местных магазинах появились перебои с продуктами, в понедельник в двух точках на острове развернули полевые кухни.
https://realty.ria.ru/20201124/vladivostok-1586135591.html
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русский (остров), приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости.
На полное восстановление энергоснабжения на отрезанном циклоном острове Русском
во Владивостоке
уйдет еще несколько дней, сообщает правительство Приморья
.
На острове, где живут несколько тысяч человек, свет отключили вечером 18 ноября, когда циклон с ледяным дождем только подошел к Приморью. Во многих домах на следующий день пропала вода, в некоторых — отопление. Частично свет жителям отдельных улиц острова дают на несколько часов в день с помощью генератора.
Как сообщили в краевом правительстве, глава региона Олег Кожемяко проверил, как ведутся работы на острове Русский
"Здесь энергетики Оборонэнерго уже подали свет в поселок Шигино, а к утру подключат и Подножье", - говорится в сообщении.
В течение дня ремонтные бригады должны обеспечить электричеством 40% отключенных объектов острова. Поскольку объем повреждений большой, в помощь местным бригадам направлены специалисты из Забайкалья и Санкт-Петербурга.
Кроме того, энергетики монтируют ЛЭП на месте упавшей в районе Морского кладбища во Владивостоке. Строители уже завершили установку трех опор и занимаются натяжением проводов на них. Задействовано более ста человек. После испытания линии по ней будет дано напряжение, и жители крупного района Чуркин получат свет.
Глава региона предложил за зиму создать на этом участке резервную энергосеть – соответствующее предложение направлено в правительство России.
"Это позволит обеспечить надежное электроснабжение района. Мы должны исключить повторение ситуации, когда на неделю столько жителей остались без света", – заявил Кожемяко.
После ввода в эксплуатацию восстановленной ЛЭП энергетики еще в течение примерно двух недель будут ремонтировать поврежденную инфраструктуру в населенных пунктах Приморья. Сейчас в крае этим занимаются более 200 специалистов компании АО "ДРСК", в том числе прибывших из других регионов.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
Наиболее сложная ситуация сложилась на острове Русский. Там не только наблюдаются проблемы со светом, водо- и теплоснабжением, но и закрыто движение по мосту из-за падения льда с вант. Власти организовали работу парома, который вывозит людей на материк.
В местных магазинах появились перебои с продуктами, в понедельник в двух точках на острове развернули полевые кухни.