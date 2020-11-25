https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

Трамп передает власть Байдену. Кого пригласят в Белый дом

Трамп передает власть Байдену. Кого пригласят в Белый дом

Транзит власти от Дональда Трампа к Джо Байдену начался, хотя официальные итоги президентской кампании объявят не раньше середины декабря — когда проголосуют... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

выборы президента сша — 2020

тони блинкен

дональд трамп

президентские выборы в сша

джо байден

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Транзит власти от Дональда Трампа к Джо Байдену начался, хотя официальные итоги президентской кампании объявят не раньше середины декабря — когда проголосуют выборщики. Администрация общих служб дала добро на доступ демократа к закрытой информации, появилась и первая информация о назначениях. Кто войдет в кабинет нового главы государства — в материале РИА Новости.На любой вкусКоманде Байдена предстоит заполнить около двух тысяч вакансий в различных ведомствах, а назвали пока лишь несколько кандидатов. Но одно уже ясно — в приоритете не столько громкие имена, сколько профессиональные заслуги. Все назначенцы — уважаемые эксперты и признанные профессионалы. Кроме того, за плечами у них большой опыт в госуправлении, поэтому тратить время и деньги на обучение по ходу дела не придется.Такой подход — противовес трампизму, отмечают американские СМИ. Действующий президент ставил на высокие должности противоречивых персонажей, своих сторонников без серьезной подготовки, часто к тому же идеологизированных.Например, Трамп хотел отправить в ООН Хизер Науэрт — бывшую ведущую Fox News, которая в итоге заняла пост официального представителя Госдепа. Байден на эту должность прочит опытного дипломата — афроамериканку Линду Томас-Гринфилд. Она успела поработать руководителем дипслужбы, послом в Либерии и советником госсекретаря по Африке в администрации Барака Обамы.Вместе с ней американской внешней политикой займутся еще два "ветерана": госсекретарь — Энтони Блинкен, советник по нацбезопасности — Джейк Салливан.И снова БлинкенБиография Тони Блинкена будто специально составлена так, чтобы привести к должности главного дипломата США. Отец, гарвардский выпускник, служил послом США в Венгрии. Детство Тони прошло в Париже, там он учился в школе, затем по следам отца поступил в университет. По словам знакомых номинанта, у него превосходные манеры, он "добрый и мягкий", хорошо играет на гитаре. Отмечают и его сходство с Байденом — даже называют "альтер эго" избранного президента.После выпуска Блинкен был адвокатом и журналистом, затем попал в Совет по национальной безопасности в администрации Билла Клинтона. Оттуда — в сенат на пост руководителя отдела кадров комитета по внешней политике. Там он работал под началом Байдена, который возглавлял структуру. При Бараке Обаме Блинкен поднялся до заместителя советника по нацбезопасности и замгоссекретаря. Сыграл значительную роль в операции по ликвидации Усамы бен Ладена в 2011-м и в борьбе с "Исламским государством"* в Сирии и Ираке. Отметился и в противодействии России в 2014 году. Будущий глава Госдепа вообще занимает жесткую позицию в отношении Москвы."Путин исключительно спокойный человек. Он не хорохорится, — рассказывал Блинкен в интервью PBS о переговорах российского лидера с Обамой. — Может произносить жесткие вещи, но спокойно и сухо".Однако, на взгляд Блинкена, росийский президент "к сожалению, просто говорит неправду, пытается ввести в заблуждение". "И делает это так же легко, как дышит", — добавлял дипломат.В интервью он не исключал, что Россия и США вернутся к нормальному сотрудничеству. "Есть надежда, что когда-нибудь отношения перестанут быть игрой с нулевой ставкой. Но пока господин Путин не поймет, что нельзя так смотреть на мир и что его ждут последствия, он продолжит свою линию",— пояснял Блинкен.Отношения с МосквойСейчас в США нет официальных лиц, которые не были бы критически настроены к Москве, отмечает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. "Резких разворотов не будет — по крайней мере, к лучшему. Зато есть вероятность неприятных сюрпризов, и ее нельзя недооценивать", — говорит эксперт.Речь в первую очередь о санкциях по делу об отравлении Алексея Навального. Высок риск, что их введут, вопрос лишь — каким образом. "Администрация Байдена будет активнее работать по тематике прав человека, — предполагает Тимофеев. — Но эта команда все же примет во внимание реальные издержки политических решений и не пойдет на жесткие ограничительные меры без весомого повода".Под руководством Блинкена Госдеп продолжит давление на проект "Северный поток — 2", однако новая администрация, возможно, более чутко отнесется к аргументам партнеров в Европе. "Трамп одержим противодействием "Северному потоку — 2", Байден более осторожен", — объясняет эксперт.Подвижек можно ожидать по линии дипломатических отношений. "В техническом смысле", — уточняет Тимофеев. Вероятна хотя бы частичная нормализация — например, возвращение части дипперсонала. Разрешение этой проблемы выгодно всем.Новая старая командаУ остальных уже известных назначенцев тоже есть опыт сотрудничества с Байденом. Какое-то время советником по нацбезопасности вице-президента был Джон Салливан — теперь он займет ту же должность при главе государства. Сейчас ему 43, и у него репутация вундеркинда внешней политики. Он работал помощником Хиллари Клинтон, когда та была госсекретарем, в 2015-м сыграл не последнюю роль в заключении иранской ядерной сделки, помогал Клинтон в ходе кампании 2016 года.Джо Байден не раз отмечал, что в первую очередь сосредоточится на внутренних делах. И в этом плане, отмечают СМИ, новый советник будет ему полезен.Главой аппарата станет Рон Кляйн, который ранее заведовал штатом вице-президента Байдена. Руководить национальной разведкой впервые будет женщина — глава ЦРУ Эврил Хэйнс, она работала в администрации Обамы заместителем советника по нацбезопасности. В Министерство внутренней безопасности придет Алехандро Майоркас — при Обаме он был замглавы МВД.Еще одно уже знакомое лицо — бывший госсекретарь Джон Керри на посту спецпредставителя президента по климату. Впервые в Совете по нацбезопасности отдельный человек займется климатической повесткой, отметили в команде Байдена.Одно важное кресло — министра обороны — пока вакантно. На него прочат Мишель Флурной, бывшую советницу по политике. Она выступает за контроль над вооружениями, что важно для России, отмечает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. "К тому же ее уважают и демократы, и республиканцы, поэтому, скорее всего, кандидатуру утвердят", — считает эксперт.Однако политику определяют не только фигуры на постах госсекретаря, министра обороны и советника по нацбезопасности. "Здесь важны и профильные заместители, — говорит Баклицкий. — И у демократов там большая скамейка запасных".Хотя демократы в целом положительно относятся к контролю над вооружениями, среди них есть и скептики, указывает он. "Это те, кто помнит неудачные переговоры по ДРСМД. У них есть недоверие к России, негативный опыт". Но кто окажется на второстепенных постах — станет известно только в январе.Кандидатов еще должен утвердить сенат. Республиканцы в верхней палате конгресса попытаются саботировать некоторые назначения Байдена, сообщало издание Axios. Так что вряд ли в кабинет попадут противоречивые фигуры вроде Сьюзан Райс, которую однажды уже не смогли назначить главой Госдепа. Девиз команды Байдена, судя по всему, — компромисс и опыт.*Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-25T08:00 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тони блинкен, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден