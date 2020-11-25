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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/testirovanie-1586239879.html
Эксперт рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 при тестировании
Эксперт рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 при тестировании
Выделение временных промежутков может предотвратить риск инфицирования в ходе массового тестирования на коронавирус, заявил РИА Новости доктор естественных... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:49
2020-11-25T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян курц
astrazeneca
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Выделение временных промежутков может предотвратить риск инфицирования в ходе массового тестирования на коронавирус, заявил РИА Новости доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер.Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Первыми 5-6 декабря протестируют учителей и воспитателей (200 тысяч человек), 7-8 декабря - всех полицейских (40 тысяч). После этого, незадолго до католического Рождества, пройдет тестирование широких слоев населения на добровольной основе. Таким образом австрийские власти хотят "спасти" праздник."Во-первых, речь должна идти о том, чтобы избежать массового наплыва людей. Это можно сделать с помощью выделения временных слотов, чтобы все не приходили разом. Например, позвонить врачу, который скажет, куда и во сколько приходить. Во-вторых, безусловно, по-прежнему действует правило соблюдения дистанции не менее 1 метра, и мы видели на мероприятиях, что оно работает. В-третьих, обязательное ношение масок", - сказал Хуттер.Говоря о масках, собеседник агентства подчеркнул, что лучше всего использовать обычную медицинскую маску. Если же кто-то носит более сложную маску, важно, чтобы у нее не было вентилятора, поскольку в таком случае сам человек будет защищен от вируса, а окружающие его люди - нет."Для массового тестирования нужны цель и концепция. Так, сейчас концепция заключается в том, чтобы перед тестированием широких слоев населения сначала протестировать учителей и педагогов, то есть персонал школ и детских садов, а также всех полицейских. Можно еще проводников поездов. Иными словами, всех тех, кто чаще остальных контактирует с другими людьми в большом количестве. Это целесообразно", - отметил эксперт.Во вторник глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер объявил, что вакцинация от коронавируса начнется в республике в январе 2021 года, первыми привьют постояльцев домов престарелых старше 65 лет и персонал, а также сотрудников сферы здравоохранения. Со второго квартала 2021 года, то есть с апреля, будет возможна вакцинация широких слоев населения на добровольной основе, однако министр рассчитывает, что вакцину получит гораздо больше половины населения. Пока планируется закупить 16,5 миллиона доз вакцины от пяти производителей на сумму 200 миллионов евро. Первыми ожидаются поставки от Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, себастьян курц, astrazeneca , австрия, вена, в мире

Эксперт рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 при тестировании

12:49 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Выделение временных промежутков может предотвратить риск инфицирования в ходе массового тестирования на коронавирус, заявил РИА Новости доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер.
Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Первыми 5-6 декабря протестируют учителей и воспитателей (200 тысяч человек), 7-8 декабря - всех полицейских (40 тысяч). После этого, незадолго до католического Рождества, пройдет тестирование широких слоев населения на добровольной основе. Таким образом австрийские власти хотят "спасти" праздник.
"Во-первых, речь должна идти о том, чтобы избежать массового наплыва людей. Это можно сделать с помощью выделения временных слотов, чтобы все не приходили разом. Например, позвонить врачу, который скажет, куда и во сколько приходить. Во-вторых, безусловно, по-прежнему действует правило соблюдения дистанции не менее 1 метра, и мы видели на мероприятиях, что оно работает. В-третьих, обязательное ношение масок", - сказал Хуттер.
Говоря о масках, собеседник агентства подчеркнул, что лучше всего использовать обычную медицинскую маску. Если же кто-то носит более сложную маску, важно, чтобы у нее не было вентилятора, поскольку в таком случае сам человек будет защищен от вируса, а окружающие его люди - нет.
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"Для массового тестирования нужны цель и концепция. Так, сейчас концепция заключается в том, чтобы перед тестированием широких слоев населения сначала протестировать учителей и педагогов, то есть персонал школ и детских садов, а также всех полицейских. Можно еще проводников поездов. Иными словами, всех тех, кто чаще остальных контактирует с другими людьми в большом количестве. Это целесообразно", - отметил эксперт.
Во вторник глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер объявил, что вакцинация от коронавируса начнется в республике в январе 2021 года, первыми привьют постояльцев домов престарелых старше 65 лет и персонал, а также сотрудников сферы здравоохранения. Со второго квартала 2021 года, то есть с апреля, будет возможна вакцинация широких слоев населения на добровольной основе, однако министр рассчитывает, что вакцину получит гораздо больше половины населения. Пока планируется закупить 16,5 миллиона доз вакцины от пяти производителей на сумму 200 миллионов евро. Первыми ожидаются поставки от Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцAstraZenecaАвстрияВенаВ мире
 
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