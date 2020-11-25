Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html
Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР
Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР
В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:12
2020-11-25T16:12
тверская область
игорь руденя
тверская область
кувшиново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586281767_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_a67545cab30b9e45ad724733d98e82fd.jpg
ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба областного правительства. Пресс-служба напоминает, что заявка на создание ТОСЭР была одобрена в прошлом году на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В октябре этого года губернатор области представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах."Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест" - сказал глава региона Игорь Руденя на презентации проекта по созданию ТОСЭР.Кувшиново не случайно выбран местом для размещения ТОСЭР. Город имеет выгодное географическое положение, удобную транспортную инфраструктуру, земельные ресурсы. Градообразующим предприятием является "Каменская бумажно-картонная фабрика". Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей города Кувшиново.Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.По информации пресс-службы, в настоящее время на территории ТОСЭР ведутся работы по реализации пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей. Среди крупных инвестпроектов - строительство инновационного тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производства полимерных изделий. Также достигнуты договорённости о реализации проекта по созданию в Кувшиново высокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.Кроме того, на территории ТОСЭР, как ожидается, появятся более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.
https://ria.ru/20201111/sanaviatsiya-1584161528.html
тверская область
кувшиново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586281767_87:0:1047:720_1400x0_80_0_0_8a270b55c9a5d0631c53d2231f0882f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, кувшиново

Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР

16:12 25.11.2020
 
© Пресс-служба Правительства Тверской областиПроект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кувшиново
Проект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кувшиново - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба областного правительства.
Пресс-служба напоминает, что заявка на создание ТОСЭР была одобрена в прошлом году на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В октябре этого года губернатор области представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.
"Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест" - сказал глава региона Игорь Руденя на презентации проекта по созданию ТОСЭР.
Кувшиново не случайно выбран местом для размещения ТОСЭР. Город имеет выгодное географическое положение, удобную транспортную инфраструктуру, земельные ресурсы. Градообразующим предприятием является "Каменская бумажно-картонная фабрика". Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей города Кувшиново.
Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.
Московский авиационный центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 17:54Тверская область
Руденя: на развитие тверской санавиации направят 88 миллионов рублей
По информации пресс-службы, в настоящее время на территории ТОСЭР ведутся работы по реализации пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей.
Среди крупных инвестпроектов - строительство инновационного тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производства полимерных изделий. Также достигнуты договорённости о реализации проекта по созданию в Кувшиново высокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.
Кроме того, на территории ТОСЭР, как ожидается, появятся более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКувшиново
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния