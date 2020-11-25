https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html

Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР

Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР

В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:12

2020-11-25T16:12

2020-11-25T16:12

тверская область

игорь руденя

тверская область

кувшиново

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ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба областного правительства. Пресс-служба напоминает, что заявка на создание ТОСЭР была одобрена в прошлом году на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В октябре этого года губернатор области представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах."Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест" - сказал глава региона Игорь Руденя на презентации проекта по созданию ТОСЭР.Кувшиново не случайно выбран местом для размещения ТОСЭР. Город имеет выгодное географическое положение, удобную транспортную инфраструктуру, земельные ресурсы. Градообразующим предприятием является "Каменская бумажно-картонная фабрика". Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей города Кувшиново.Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.По информации пресс-службы, в настоящее время на территории ТОСЭР ведутся работы по реализации пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей. Среди крупных инвестпроектов - строительство инновационного тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производства полимерных изделий. Также достигнуты договорённости о реализации проекта по созданию в Кувшиново высокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.Кроме того, на территории ТОСЭР, как ожидается, появятся более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.

https://ria.ru/20201111/sanaviatsiya-1584161528.html

тверская область

кувшиново

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игорь руденя, тверская область, кувшиново