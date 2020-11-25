https://ria.ru/20201125/suvorov-1586327179.html

В РПЦ рассказали о критериях канонизации Суворова

В РПЦ рассказали о критериях канонизации Суворова

Документальные свидетельства чудотворений – один из важнейших критериев при принятии решения о канонизации, при этом следует избегать подмены святости... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:21

2020-11-25T19:21

2020-11-25T19:21

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Документальные свидетельства чудотворений – один из важнейших критериев при принятии решения о канонизации, при этом следует избегать подмены святости геройством, заявил в среду заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Так он прокомментировал предложение канонизировать полководца Александра Суворова, озвученное ранее замглавы Всемирного русского народного собора, предпринимателем и основателем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым."В связи с предложением канонизировать одного из великих сынов России Александра Васильевича Суворова полезно вспомнить, что основным критерием канонизации (то есть констатации того, что усопший человек обрел особую молитвенную благодать у Небесного Престола Божия) является - помимо добродетельной жизни и народного почитания - наличие чудотворений: "Необходимо, чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована даром чудотворения по кончине его и народным почитанием его". Так определил поместный собор 1917-1918 годов", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.По его словам, перечисленные критерии подтверждены и синодальными определениями 1993 года. Он также предостерег от подмены святости героизацией."Одной из проблем в области канонизации является мифологизация... когда героизация достойного человека подменяет собой прославление во святых. Это один из рисков, который делает особенно важной тщательную фиксацию и проверку подлинности чудотворений. Ведь подлинные чудеса - это уже не рассуждения людей о человеке, а Божие свидетельство о нем. С надеждой, конечно, что фиксируемые чудеса не из серии "У Вас случаи были? Значит, будут", - подытожил иерарх.

https://ria.ru/20201118/dostoevskiy-1585246142.html

https://ria.ru/20201120/lavra-1585567123.html

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религия, телеканал царьград, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, константин малофеев, александр суворов, московская патриархия