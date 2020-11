https://ria.ru/20201125/sukhofrukty-1586317843.html

Ученые рассказали о преимуществе сухофруктов перед свежими

Американские ученые в ходе ретроспективного исследования выяснили, что сушеные фрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие, и в зимнее время могут с... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:29

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские ученые в ходе ретроспективного исследования выяснили, что сушеные фрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие, и в зимнее время могут с успехом их заменить. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.Известно, что фрукты содержат множество питательных веществ, в том числе клетчатку, калий и полезные для сердца биологически активные компоненты. Множество исследований подтверждают пользу фруктов для здоровья и указывают на то, что недостаток свежих фруктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи из Университета штата Пенсильвания решили выяснить, можно ли заменить свежие плоды, которые не всегда доступны, сухофруктами. Они проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), проводившегося в США в 2007-2016 годах. Во время обследования участники предоставляли информацию обо всех продуктах, которые они потребляли за сутки. Также у них собирали данные о здоровье, включая индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление.Среди респондентов старше 20 лет авторы выделили 25590 человек, которые ежедневно съедали четверть стакана и более сухофруктов. Качество их диеты, количество питательных веществ и кардиометаболические факторы риска ученые оценили с помощью Индекса здорового питания 2015 года, а также сравнили с аналогичными параметрами в контрольной группе людей, не потреблявших сушеные фрукты.Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что в среднем у людей, которые сообщили о потреблении сухофруктов, параметры здоровья были лучше, чем в контрольной группе. Также у них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.Там, где это было возможно, исследователи сравнили количество питательных веществ у одних и тех же людей в разные дни. Оказалось, что в те дни, когда они ели сухофрукты, их показатели в целом были лучше. В то же время в эти дни у них отметили больше углеводов, пищевых волокон, калия, полиненасыщенных жиров и калорий в целом, поэтому ученые предостерегают от чрезмерного потребления сухофруктов, содержащих сахар."Сушеные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают несладкие варианты, без добавления сахара, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Валери Салливан (Valerie Sullivan), научного сотрудника школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса. — Размер порций также нужно учитывать, потому что порция сушеных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода".Исследователи отмечают, что по сравнению со свежими, сухие фрукты более компактны — их можно брать с собой на работу и в поездки. "Все минимально обработанные формы фруктов — замороженные, консервированные и сушеные — имеют некоторые преимущества перед свежими, — отмечает еще один автор исследования Кристина Петерсен (Kristina Petersen), доцент кафедры диетологии Техасского технологического университета и доцент кафедры наук о питании в Университете штата Пенсильвания. — Они доступны круглый год, относительно стабильны по качеству и могут храниться намного дольше, чем свежие. Многие из них также дешевле в пересчете на порцию, чем их свежие аналоги".

