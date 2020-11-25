https://ria.ru/20201125/styuardessa-1586235339.html

Стюардесса рассказала, как спастись в самолете и куда надо бежать

Стюардесса рассказала, как спастись в самолете и куда надо бежать

Российская стюардесса рассказала в TikTok, как спастись при приводнении самолета. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:06

2020-11-25T13:06

2020-11-25T22:02

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российская стюардесса рассказала в TikTok, как спастись при приводнении самолета.Бортпроводница объясняет, что спасательный жилет надо надувать только снаружи, а не внутри лайнера.По ее словам, на всех типах самолетов для эвакуации не используется хвостовая часть. Дело в том, что она тонет первой, поэтому во время приводнения будет заблокирована."Не теряя времени, бегите на крылья или в носовую часть", — советует эксперт.

https://ria.ru/20201018/styuardessa-1580135824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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