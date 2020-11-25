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Стюардесса рассказала, как спастись в самолете и куда надо бежать
Стюардесса рассказала, как спастись в самолете и куда надо бежать
Российская стюардесса рассказала в TikTok, как спастись при приводнении самолета. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:06
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российская стюардесса рассказала в TikTok, как спастись при приводнении самолета.Бортпроводница объясняет, что спасательный жилет надо надувать только снаружи, а не внутри лайнера.По ее словам, на всех типах самолетов для эвакуации не используется хвостовая часть. Дело в том, что она тонет первой, поэтому во время приводнения будет заблокирована."Не теряя времени, бегите на крылья или в носовую часть", — советует эксперт.
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туризм, туристы, новости - туризм

Стюардесса рассказала, как спастись в самолете и куда надо бежать

13:06 25.11.2020 (обновлено: 22:02 25.11.2020)
 
© @ms_rusha01/TikTokКадр видео ms_rusha01 в TikTok
Кадр видео ms_rusha01 в TikTok - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© @ms_rusha01/TikTok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российская стюардесса рассказала в TikTok, как спастись при приводнении самолета.
Бортпроводница объясняет, что спасательный жилет надо надувать только снаружи, а не внутри лайнера.
"Иначе вас поднимает, как поплавок, и вы не можете выйти из салона", — поясняет она.
По ее словам, на всех типах самолетов для эвакуации не используется хвостовая часть. Дело в том, что она тонет первой, поэтому во время приводнения будет заблокирована.
"Не теряя времени, бегите на крылья или в носовую часть", — советует эксперт.
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