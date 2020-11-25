https://ria.ru/20201125/stavka-1586268641.html

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:48

2020-11-25T14:48

2020-11-25T14:48

корпорация мсп

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1400x0_80_0_0_a65fe1fdc2e21b170cfc87a893e31d95.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.По этой ставке начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации до 3 месяцев) могут получить в МСП Банке кредит на сумму до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет. В свою очередь, действующие предприниматели (срок регистрации – от 3 месяцев) могут получить до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет для развития бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются, уточняется в сообщении.Как ожидают в банке, снижение ставки по кредиту повысит доступность финансовой поддержки гражданам для развития своего дела, а также выступит дополнительным стимулом при принятии решения о его запуске.Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.Программа льготного кредитования с низкими процентными ставками входит в специальный национальный проект, разработанный Минэкономразвития, и действует в 2019–2024 годах.Ставка фиксированная и действует в течение всего срока кредитования. В пресс-службе также напомнили, что с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов (по данным Бюро кредитных историй), но не более 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201116/elektropitaniya-1584842611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, новости компаний - экономика