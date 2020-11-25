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МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов
МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:48
2020-11-25T14:48
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.По этой ставке начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации до 3 месяцев) могут получить в МСП Банке кредит на сумму до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет. В свою очередь, действующие предприниматели (срок регистрации – от 3 месяцев) могут получить до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет для развития бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются, уточняется в сообщении.Как ожидают в банке, снижение ставки по кредиту повысит доступность финансовой поддержки гражданам для развития своего дела, а также выступит дополнительным стимулом при принятии решения о его запуске.Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.Программа льготного кредитования с низкими процентными ставками входит в специальный национальный проект, разработанный Минэкономразвития, и действует в 2019–2024 годах.Ставка фиксированная и действует в течение всего срока кредитования. В пресс-службе также напомнили, что с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов (по данным Бюро кредитных историй), но не более 1 миллиона рублей.
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РИА Новости
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96
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353
60
корпорация мсп, новости компаний - экономика

МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов

14:48 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.
По этой ставке начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации до 3 месяцев) могут получить в МСП Банке кредит на сумму до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет. В свою очередь, действующие предприниматели (срок регистрации – от 3 месяцев) могут получить до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет для развития бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются, уточняется в сообщении.
Как ожидают в банке, снижение ставки по кредиту повысит доступность финансовой поддержки гражданам для развития своего дела, а также выступит дополнительным стимулом при принятии решения о его запуске.
Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
Программа льготного кредитования с низкими процентными ставками входит в специальный национальный проект, разработанный Минэкономразвития, и действует в 2019–2024 годах.
Ставка фиксированная и действует в течение всего срока кредитования.
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16 ноября, 14:51
МСП Банк поддержал проекты создателя систем бесперебойного электропитания
В пресс-службе также напомнили, что с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов (по данным Бюро кредитных историй), но не более 1 миллиона рублей.
 
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