https://ria.ru/20201125/stantsiya-1586274340.html

Новая станция контроля загрязнения воздуха заработала в Москве

Новая станция контроля загрязнения воздуха заработала в Москве

Новая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха заработала в районе Очаково в Москве, в апреле 2021 года появятся еще две: в районах Некрасовка и... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:11

2020-11-25T15:11

2020-11-25T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

некрасовка

мосэкомониторинг

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586271425_0:32:650:398_1400x0_80_0_0_b06731d338ca3535232fce0282ed8f21.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха заработала в районе Очаково в Москве, в апреле 2021 года появятся еще две: в районах Некрасовка и Западное Дегунино, сообщила журналистам в среду директор "Мосэкомониторинга" Полина Захарова."Сегодня начинает работу вторая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в районе Очаково… В соответствии с методологией ВОЗ… при создании системы экологического мониторинга… главной задачей является оценка воздействия состояния атмосферного воздуха на здоровье людей… Для решения этой задачи необходимо, чтобы станция контроля загрязнения… размещалась в том числе и на жилых территориях. Здесь мы видим жилую территорию…, поэтому мы приняли (такое) решение", - рассказала Захарова.Она пояснила, что эта станция стала 57-й, работающей на территории Москвы.Специалист отметила, что также необходим контроль на территориях, где есть источник загрязнения. Поэтому в районе Очаково с 2016 года действует такая станция контроля загрязнения атмосферы, данные с которой отражаются в режиме реального времени. Она выявляет влияние промпредприятий на прилегающие территории."В промзоне Очаково ведутся постоянные систематические проверки предприятий. Надо отметить, что уже сейчас в результате этой работы видно улучшение экологической обстановки. С 6 октября станция мониторинга атмосферного воздуха вблизи промзоны Очаково перестала фиксировать случаи превышения максимально разовых нормативов", - рассказала Захарова.Она добавила, что уже заключен контракт на поставки станций для районов Некрасовка, Западное Дегунино, их установка запланирована к апрелю."В этом году мы установили станцию в районе Южное Чертаново. В целом все территории находятся на постоянном контроле передвижной экологической лаборатории, все обращения жителей отрабатываются в обязательном порядке. Поэтому ни одна жалоба не будет оставлена без внимания", - заключила специалист.

https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578285524.html

некрасовка

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

некрасовка, мосэкомониторинг, москва