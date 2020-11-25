https://ria.ru/20201125/stantsiya-1586274340.html
Новая станция контроля загрязнения воздуха заработала в Москве
Новая станция контроля загрязнения воздуха заработала в Москве
Новая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха заработала в районе Очаково в Москве, в апреле 2021 года появятся еще две: в районах Некрасовка и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:11
2020-11-25T15:11
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха заработала в районе Очаково в Москве, в апреле 2021 года появятся еще две: в районах Некрасовка и Западное Дегунино, сообщила журналистам в среду директор "Мосэкомониторинга" Полина Захарова."Сегодня начинает работу вторая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в районе Очаково… В соответствии с методологией ВОЗ… при создании системы экологического мониторинга… главной задачей является оценка воздействия состояния атмосферного воздуха на здоровье людей… Для решения этой задачи необходимо, чтобы станция контроля загрязнения… размещалась в том числе и на жилых территориях. Здесь мы видим жилую территорию…, поэтому мы приняли (такое) решение", - рассказала Захарова.Она пояснила, что эта станция стала 57-й, работающей на территории Москвы.Специалист отметила, что также необходим контроль на территориях, где есть источник загрязнения. Поэтому в районе Очаково с 2016 года действует такая станция контроля загрязнения атмосферы, данные с которой отражаются в режиме реального времени. Она выявляет влияние промпредприятий на прилегающие территории."В промзоне Очаково ведутся постоянные систематические проверки предприятий. Надо отметить, что уже сейчас в результате этой работы видно улучшение экологической обстановки. С 6 октября станция мониторинга атмосферного воздуха вблизи промзоны Очаково перестала фиксировать случаи превышения максимально разовых нормативов", - рассказала Захарова.Она добавила, что уже заключен контракт на поставки станций для районов Некрасовка, Западное Дегунино, их установка запланирована к апрелю."В этом году мы установили станцию в районе Южное Чертаново. В целом все территории находятся на постоянном контроле передвижной экологической лаборатории, все обращения жителей отрабатываются в обязательном порядке. Поэтому ни одна жалоба не будет оставлена без внимания", - заключила специалист.
https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578285524.html
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некрасовка, мосэкомониторинг, москва
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Новая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха заработала в районе Очаково в Москве
, в апреле 2021 года появятся еще две: в районах Некрасовка
и Западное Дегунино, сообщила журналистам в среду директор "Мосэкомониторинга
" Полина Захарова.
"Сегодня начинает работу вторая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в районе Очаково… В соответствии с методологией ВОЗ
… при создании системы экологического мониторинга… главной задачей является оценка воздействия состояния атмосферного воздуха на здоровье людей… Для решения этой задачи необходимо, чтобы станция контроля загрязнения… размещалась в том числе и на жилых территориях. Здесь мы видим жилую территорию…, поэтому мы приняли (такое) решение", - рассказала Захарова.
Она пояснила, что эта станция стала 57-й, работающей на территории Москвы.
Специалист отметила, что также необходим контроль на территориях, где есть источник загрязнения. Поэтому в районе Очаково с 2016 года действует такая станция контроля загрязнения атмосферы, данные с которой отражаются в режиме реального времени. Она выявляет влияние промпредприятий на прилегающие территории.
"В промзоне Очаково ведутся постоянные систематические проверки предприятий. Надо отметить, что уже сейчас в результате этой работы видно улучшение экологической обстановки. С 6 октября станция мониторинга атмосферного воздуха вблизи промзоны Очаково перестала фиксировать случаи превышения максимально разовых нормативов", - рассказала Захарова.
Она добавила, что уже заключен контракт на поставки станций для районов Некрасовка, Западное Дегунино, их установка запланирована к апрелю.
"В этом году мы установили станцию в районе Южное Чертаново. В целом все территории находятся на постоянном контроле передвижной экологической лаборатории, все обращения жителей отрабатываются в обязательном порядке. Поэтому ни одна жалоба не будет оставлена без внимания", - заключила специалист.