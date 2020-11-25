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В Нью-Йорке синагогу оштрафовали за свадьбу с несколькими тысячами гостей

В Нью-Йорке синагогу оштрафовали за свадьбу с несколькими тысячами гостей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти оштрафуют хасидскую синагогу, где проводилась свадьба, на которой в нарушение ограничений из-за коронавируса... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:42

2020-11-25T11:42

2020-11-25T11:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

билл де блазио

нью-йорк (город)

сша

бруклин

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти оштрафуют хасидскую синагогу, где проводилась свадьба, на которой в нарушение ограничений из-за коронавируса присутствовали несколько тысяч человек, сообщает телеканал NY1."Судя по всему, принимались усилия, чтобы это скрыть, это абсолютно неприемлемо. Этому месту немедленно будут выданы извещения на 15 тысяч долларов, могут быть и дополнительные последствия", - сказал мэр в эфире телеканала.Как сообщают СМИ, несколько тысяч человек присутствовали на свадьбе, организованной общиной сатмарских хасидов в бруклинском Уильямсбурге 8 ноября. По словам мэра, точных данных о числе гостей у властей нет, но свадьба "была слишком большой". В октябре власти Нью-Йорка из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в некоторых кварталах Бруклина и Квинса, где проживает много ортодоксальных евреев, дополнительные ограничения. Они касались, в частности, работы компаний и вместимости в местах отправления культа.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201122/svadba-1585781866.html

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коронавирус covid-19, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, бруклин, в мире