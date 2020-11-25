https://ria.ru/20201125/sistema-1586270629.html

Следующим активом АФК "Система", готовым к IPO, может стать Segezha

Следующим активом АФК "Система", готовым к IPO, может стать Segezha

Лесопромышленный холдинг Segezha Group следующим из активов АФК "Система" может быть готов к первичному публичному размещению акций (IPO), сообщил президент... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:56

2020-11-25T14:56

2020-11-25T19:44

ozon

афк "система"

владимир евтушенков

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group следующим из активов АФК "Система" может быть готов к первичному публичному размещению акций (IPO), сообщил президент "Системы" Владимир Чирахов на церемонии начала торгов депозитарными расписками на акции маркетплейса Ozon на Московской бирже."Если говорить о дате публичных размещений, наверное, в первую очередь критерием будет являться увеличение масштабов бизнеса и, конечно же, рыночная конъюнктура в момент размещения. Наверное, в первую очередь будет готова компания Segezha, и если мы говорим о масштабах бизнеса и готовности самой компании", - сказал Чирахов.Во вторник об IPO сообщил российский маркетплейс Ozon - компания размещает 33 миллиона американских депозитарных акций (ADS) по 30 долларов за бумагу. Организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,95 миллиона ADS. Таким образом, при полном исполнении опциона (при размещении 37,95 миллиона ADS) сумма IPO компании составит порядка 1,14 миллиарда долларов.Долями в Ozon владеют АФК "Система" и Baring Vostok. Корпорация и фонды Baring Vostok заключали соглашение о приобретении в рамках частного размещения акций Ozon по цене размещения на 67,5 миллиона долларов каждый (в сумме - 135 миллионов долларов). С учетом цены размещения в 30 долларов, "Система" и Baring Vostok приобретут в совокупности 4,5 миллиона ADS.Корпорация отмечала, что после IPO маркетплейса, выполнения условий договора о приобретении ADS по закрытой подписке и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов общая доля владения "Системы" в Ozon составит 33,1%.Ранее также обсуждалась возможность проведения IPO как Segezha Group, так и агрохолдинга "Степь" и сети частных клиник "Медси" (также являются активами АФК "Система"). "Все три актива вызывают довольно большой интерес у инвесторов, в том числе и международных", - отметил президент "Системы" в среду."Председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков сказал, что мы движемся в сторону создания ценности наших активов и монетизации этой ценности. Мы можем ставить для себя цель – одно IPO в год", - отметила, в свою очередь, зампредседателя Совета директоров, председатель Комитета по связям с инвесторами Совета директоров корпорации Анна Белова.

https://realty.ria.ru/20201119/kovorkingi-1585293691.html

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ozon, афк "система", владимир евтушенков, новости компаний - экономика