Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию
© Евгения ПетроваГора Сан-Сальваторе в Лугано (миниатюра)
© Евгения Петрова
Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело. В полиции также сообщали, что задержанная уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования 2017 года, связанного с джихадистами.
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По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.
"Полицейское расследование 2017 года показало, что в то время женщина влюбилась в боевика-джихадиста из Сирии через социальные сети. В тот момент она пыталась поехать в Сирию и встретиться с этим человеком. Однако турецкие власти остановили ее на турецко-сирийской границе и отправили обратно в Швейцарию", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что женщина страдала психическим расстройством и по возвращении в Швейцарию была помещена в психиатрическое учреждение.
"С 2017 года этот человек не фигурировал в расследованиях федеральной полиции с террористической подоплекой", - отметили в ведомстве.
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