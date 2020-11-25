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https://ria.ru/20201125/shveytsariya-1586264767.html
Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию
Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию
Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, ранее пыталась уехать в Сирию к боевику, в которого была влюблена, но ее остановили на... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:36
2020-11-25T14:36
тичино (кантон)
швейцария
сирия
в мире
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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, ранее пыталась уехать в Сирию к боевику, в которого была влюблена, но ее остановили на турецко-сирийской границе, сообщила федеральная полиция Швейцарии в среду.Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело. В полиции также сообщали, что задержанная уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования 2017 года, связанного с джихадистами.По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.Отмечается, что женщина страдала психическим расстройством и по возвращении в Швейцарию была помещена в психиатрическое учреждение."С 2017 года этот человек не фигурировал в расследованиях федеральной полиции с террористической подоплекой", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201124/napadenie-1586167432.html
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тичино (кантон), швейцария, сирия, в мире

Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию

14:36 25.11.2020
 
© Евгения ПетроваГора Сан-Сальваторе в Лугано (миниатюра)
Гора Сан-Сальваторе в Лугано (миниатюра) - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Евгения Петрова
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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, ранее пыталась уехать в Сирию к боевику, в которого была влюблена, но ее остановили на турецко-сирийской границе, сообщила федеральная полиция Швейцарии в среду.
Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело. В полиции также сообщали, что задержанная уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования 2017 года, связанного с джихадистами.
Скорая помощь, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 21:49
В Швейцарии женщина с ножом напала на посетительниц универмага
По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.
"Полицейское расследование 2017 года показало, что в то время женщина влюбилась в боевика-джихадиста из Сирии через социальные сети. В тот момент она пыталась поехать в Сирию и встретиться с этим человеком. Однако турецкие власти остановили ее на турецко-сирийской границе и отправили обратно в Швейцарию", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что женщина страдала психическим расстройством и по возвращении в Швейцарию была помещена в психиатрическое учреждение.
"С 2017 года этот человек не фигурировал в расследованиях федеральной полиции с террористической подоплекой", - отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:07
Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом
 
Тичино (кантон)ШвейцарияСирияВ мире
 
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