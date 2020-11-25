https://ria.ru/20201125/shveytsariya-1586264767.html

Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию

Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии ранее хотела уехать в Сирию

Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, ранее пыталась уехать в Сирию к боевику, в которого была влюблена, но ее остановили на... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:36

2020-11-25T14:36

2020-11-25T14:36

тичино (кантон)

швейцария

сирия

в мире

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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, ранее пыталась уехать в Сирию к боевику, в которого была влюблена, но ее остановили на турецко-сирийской границе, сообщила федеральная полиция Швейцарии в среду.Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело. В полиции также сообщали, что задержанная уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования 2017 года, связанного с джихадистами.По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.Отмечается, что женщина страдала психическим расстройством и по возвращении в Швейцарию была помещена в психиатрическое учреждение."С 2017 года этот человек не фигурировал в расследованиях федеральной полиции с террористической подоплекой", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201124/napadenie-1586167432.html

https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html

тичино (кантон)

швейцария

сирия

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тичино (кантон), швейцария, сирия, в мире