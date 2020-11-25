https://ria.ru/20201125/shotlandiya-1586204966.html

Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары

Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары

Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:21

2020-11-25T10:21

2020-11-25T10:21

никола стерджен

шотландия

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно."Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".Принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.Законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.

https://ria.ru/20201007/nyanya-1578456216.html

шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никола стерджен, шотландия, в мире