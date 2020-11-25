Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно.
"Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.
Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020
Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".
Принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.
Законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.