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Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары
Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары
Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:21
2020-11-25T10:21
никола стерджен
шотландия
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно."Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".Принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.Законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.
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никола стерджен, шотландия, в мире

Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары

10:21 25.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно.
"Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.
Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".
Принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.
Законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.
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