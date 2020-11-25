https://ria.ru/20201125/shkola-1586195469.html
Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:01
2020-11-25T09:01
2020-11-25T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580490583_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c32858b41b163603b4ec5e14e54a1ec1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, ушедшей на карантин."Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, следует из данных министерства.Лишь одна школа 24 ноября ушла на карантин, вышли из карантина в этот день пять школ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580490583_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_8a6ca51bb264727decdb51cc61b2a67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, ушедшей на карантин.
"Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, следует из данных министерства.
Лишь одна школа 24 ноября ушла на карантин, вышли из карантина в этот день пять школ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.