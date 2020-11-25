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Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:01
2020-11-25T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, ушедшей на карантин."Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, следует из данных министерства.Лишь одна школа 24 ноября ушла на карантин, вышли из карантина в этот день пять школ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27

09:01 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, ушедшей на карантин.
"Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, следует из данных министерства.
Лишь одна школа 24 ноября ушла на карантин, вышли из карантина в этот день пять школ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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