https://ria.ru/20201125/shkola-1586195469.html

Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27

Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:01

2020-11-25T09:01

2020-11-25T09:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 27, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, ушедшей на карантин."Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, следует из данных министерства.Лишь одна школа 24 ноября ушла на карантин, вышли из карантина в этот день пять школ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество