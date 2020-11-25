https://ria.ru/20201125/sechin-1586283548.html

Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"

Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:11

2020-11-25T16:11

2020-11-25T16:11

роснефть

таймыр

россия

игорь сечин

энергетика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586281775_0:0:3049:1716_1400x0_80_0_0_fddbe898085f8e38edd5c858c3edb8a9.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил главу государства за внимание к проекту."Коротко доложу о текущем статусе проекта "Восток Ойл". Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта", - сказал Сечин.Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.

https://ria.ru/20201124/neft-1586151446.html

таймыр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, таймыр, россия, игорь сечин, энергетика, экономика