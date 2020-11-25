Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил главу государства за внимание к проекту.
"Коротко доложу о текущем статусе проекта "Восток Ойл". Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта", - сказал Сечин.
"Это позволило создать эффективную экономическую модель. И сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта", - добавил он.
Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.