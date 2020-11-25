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Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"
Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"
Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:11
2020-11-25T16:11
роснефть
таймыр
россия
игорь сечин
энергетика
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил главу государства за внимание к проекту."Коротко доложу о текущем статусе проекта "Восток Ойл". Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта", - сказал Сечин.Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.
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роснефть, таймыр, россия, игорь сечин, энергетика, экономика

Сечин заявил о начале реализации проекта "Восток Ойл"

16:11 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Президент РФ Владимир Путин и директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта "Восток Ойл" и поблагодарил главу государства за внимание к проекту.
"Коротко доложу о текущем статусе проекта "Восток Ойл". Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта", - сказал Сечин.

"Это позволило создать эффективную экономическую модель. И сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта", - добавил он.

Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.
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