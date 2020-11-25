https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586281549.html

В ОАК прокомментировали информацию о новых санкциях США

В ОАК прокомментировали информацию о новых санкциях США

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изучают информацию СМИ о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:49

2020-11-25T15:49

2020-11-25T16:18

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изучают информацию СМИ о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАК.Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости. В документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения."Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ. Реализация ключевых гражданских программ продолжается", - сказали в пресс-службе.Новый список связан с ограничениями, которые могут быть введены администрацией действующего президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и почти трех десятков российских организаций. В частности, в черновом проекте документа указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента РФ, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586128287.html

https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная авиастроительная корпорация (оак), сша, в мире