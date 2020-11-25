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Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе
Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:07
2020-11-25T12:07
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной системы.Она планирует создать на базе администрации президента механизм проверки всех предложений Высшего совета магистратуры, который будет касаться назначения судей, чтобы в судах не могли работать люди, связанные с коррупцией."Я буду настаивать на внешней оценке судей и прокуроров и представлю соответствующий законопроект в парламенте. Также необходимо бороться с политической коррупцией", - отметила Санду.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586217411.html
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майя санду, молдавия, в мире

Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе

12:07 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной системы.

"Борьба с коррупцией и реформа судебной системы будут приоритетом номер один в моей работе, я неоднократно говорила, что коррупция – это угроза национальной безопасности", - заявила Санду.

Она планирует создать на базе администрации президента механизм проверки всех предложений Высшего совета магистратуры, который будет касаться назначения судей, чтобы в судах не могли работать люди, связанные с коррупцией.
"Я буду настаивать на внешней оценке судей и прокуроров и представлю соответствующий законопроект в парламенте. Также необходимо бороться с политической коррупцией", - отметила Санду.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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