Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной системы.
"Борьба с коррупцией и реформа судебной системы будут приоритетом номер один в моей работе, я неоднократно говорила, что коррупция – это угроза национальной безопасности", - заявила Санду.
Она планирует создать на базе администрации президента механизм проверки всех предложений Высшего совета магистратуры, который будет касаться назначения судей, чтобы в судах не могли работать люди, связанные с коррупцией.
"Я буду настаивать на внешней оценке судей и прокуроров и представлю соответствующий законопроект в парламенте. Также необходимо бороться с политической коррупцией", - отметила Санду.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.