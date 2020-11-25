https://ria.ru/20201125/sandu-1586226808.html

Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе

Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе

Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:07

2020-11-25T12:07

2020-11-25T12:07

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что главным приоритетом в ее работе будет борьба с коррупцией, а также реформа судебной системы.Она планирует создать на базе администрации президента механизм проверки всех предложений Высшего совета магистратуры, который будет касаться назначения судей, чтобы в судах не могли работать люди, связанные с коррупцией."Я буду настаивать на внешней оценке судей и прокуроров и представлю соответствующий законопроект в парламенте. Также необходимо бороться с политической коррупцией", - отметила Санду.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586217411.html

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майя санду, молдавия, в мире