https://ria.ru/20201125/rogozin-1586282395.html

Добровинский поможет Рогозину с иском к СМИ

Добровинский поможет Рогозину с иском к СМИ

Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что будет представлять гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:53

2020-11-25T15:53

2020-11-25T15:53

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что будет представлять гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в суде по иску к СМИ о защите чести и достоинства.Как ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Кристина Явкина, Рогозин подал иск на 300 тысяч рублей о защите чести и достоинства к изданиям, опубликовавшим критические комментарии в его адрес. Речь идет об опубликованной в 2018 году статье. Согласно материалам суда, ответчиками по иску выступают ИД "Аргументы недели", ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест", а также два физических лица. Заседание по делу назначено на 15 декабря."Представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской. Марина - мой давний партнер по многим резонансным делам, например, дело о чести и достоинстве Филиппа Киркорова против Дидье Маруани и Жильбера Синуэ", - заявил Добровинский, который был лишен на два года адвокатского статуса после процесса по делу актера Михаила Ефремова.В 2019 году сообщалось, что Рогозин подал иски на несколько интернет-ресурсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/rogozin-1585972685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин