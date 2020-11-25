https://ria.ru/20201125/respublikantsy-1586350661.html
Байден не исключил назначения республиканцев в свою администрацию
Байден не исключил назначения республиканцев в свою администрацию
Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не исключает назначения республиканцев в свой кабинет. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T21:40
2020-11-25T21:40
2020-11-25T21:40
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не исключает назначения республиканцев в свой кабинет.В интервью MSNBC в ответ на вопрос, возможно ли назначение республиканцев, Байден ответил: "Да, нам осталось сделать еще много разных назначений".По его словам, его цель - чтобы страна была "единой".При этом на вопрос, стоит ли ждать объявлений о таких назначениях в ближайшее время, Байден ответил: "Не в ближайшее время".Назначение чиновников из других партий в США случается, но нечасто. Действующий президент Дональд Трамп назначил полдюжины демократов на посты своих советников.Его предшественник Барак Обама назначил министрами по меньшей мере шесть республиканцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/bayden-1586236102.html
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