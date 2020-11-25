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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201125/respublikantsy-1586350661.html
Байден не исключил назначения республиканцев в свою администрацию
Байден не исключил назначения республиканцев в свою администрацию
Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не исключает назначения республиканцев в свой кабинет. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T21:40
2020-11-25T21:40
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не исключает назначения республиканцев в свой кабинет.В интервью MSNBC в ответ на вопрос, возможно ли назначение республиканцев, Байден ответил: "Да, нам осталось сделать еще много разных назначений".По его словам, его цель - чтобы страна была "единой".При этом на вопрос, стоит ли ждать объявлений о таких назначениях в ближайшее время, Байден ответил: "Не в ближайшее время".Назначение чиновников из других партий в США случается, но нечасто. Действующий президент Дональд Трамп назначил полдюжины демократов на посты своих советников.Его предшественник Барак Обама назначил министрами по меньшей мере шесть республиканцев.
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джо байден, сша, в мире

Байден не исключил назначения республиканцев в свою администрацию

21:40 25.11.2020
 
© РИА Новости / Юки ИвамураДемократ Джо Байден
Демократ Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не исключает назначения республиканцев в свой кабинет.
В интервью MSNBC в ответ на вопрос, возможно ли назначение республиканцев, Байден ответил: "Да, нам осталось сделать еще много разных назначений".
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 12:39Сказано в эфире
"Трампу было на это плевать". Что затеет Байден в свои первые 100 дней?Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, рассказал, что он планирует сделать в первые сто дней на посту главы государства. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik оценил эти планы.
По его словам, его цель - чтобы страна была "единой".
При этом на вопрос, стоит ли ждать объявлений о таких назначениях в ближайшее время, Байден ответил: "Не в ближайшее время".
Назначение чиновников из других партий в США случается, но нечасто. Действующий президент Дональд Трамп назначил полдюжины демократов на посты своих советников.
Его предшественник Барак Обама назначил министрами по меньшей мере шесть республиканцев.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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