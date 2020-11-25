https://ria.ru/20201125/realnye-patsany-1586125782.html

Вышел трейлер комедии "Реальные пацаны против зомби"

Вышел трейлер комедии "Реальные пацаны против зомби"

На YouTube опубликовали трейлер комедии "Реальные пацаны против зомби". Фильм станет продолжением телесериала "Реальные пацаны", который выходил на телеканале... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:30

2020-11-25T02:30

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер комедии "Реальные пацаны против зомби". Фильм станет продолжением телесериала "Реальные пацаны", который выходил на телеканале ТНТ.Колян Наумов вместе с друзьями и близкими оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса, который обрушивается на их родную Пермь. Главным героям ничего не остается делать, как уживаться с ходячими мертвецами и пытаться найти лекарство. Фильм сняла Жанна Кадникова, которая ранее была одним из сценаристов "Реальных пацанов". Главные роли в ленте исполнили те же актеры: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Антон Богданов, Марина Федункив, Зоя Бербер, Игорь Ознобихин, Станислав Тляшев и другие. Премьера фильма запланирована на 17 декабря.

https://ria.ru/20201123/kakha-1585866158.html

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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры